Noticias de hoy 13 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Cifras de homicidios

Sheinbaum explicó que las diferencias en las cifras de homicidios del INEGI y el Secretariado se deben a sus fuentes y tiempos de actualización. El primero recaba datos de certificados y el segundo, reportes de las fiscalías.

Alerta en Baja California

Ante el pronóstico de lluvias, fuertes rachas de viento y oleaje elevado, las autoridades de Baja California habilitaron refugios temporales. Se espera que las condiciones persistan hasta el sábado 14 de noviembre.

Turismo rompe récord

México recibió casi 75 millones de viajeros internacionales en 2026, un récord con ingresos de casi 27 mil millones de dólares. Sin embargo, el turismo aéreo cayó 4.3% y el crecimiento de los ingresos se desaceleró.

Buen Fin

Si vas a comprar en El Buen Fin, ¡ten cuidado! Ciberdelincuentes utilizan páginas clonadas, mensajes falsos y videos con Inteligencia Artificial para engañar a los consumidores.

Muere Efraín Rosas

El actor Efraín Rosas León falleció a los 56 años. Se le recuerda por su participación en “La Familia P. Luche” y “La Rosa de Guadalupe”.

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