Bloqueos en CDMX: ¿cuánto cuestan en tiempo y dinero?

Un día de bloqueos en accesos y avenidas principales de la Ciudad de México (CDMX) puede generar pérdidas comerciales de entre 40 y 78 millones de pesos, según cifras de la Canaco local citadas por Alicia Salgado en su colaboración para Uno TV. La analista señaló que el impacto se refleja, sobre todo, en ventas que quedan sin concretarse.

Salgado mencionó Reforma, Insurgentes, Periférico y la entrada a Santa Fe entre las vialidades cuyo cierre puede afectar la actividad comercial. La estimación que retomó también contempla bloqueos en casetas de acceso a la capital. En su análisis, el costo de estas interrupciones se refleja tanto en las ventas de los negocios como en el tiempo de quienes se quedan varados.

Tráfico en CDMX consume 211 horas, señala Alicia Salgado

La analista citó un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad según el cual los habitantes de la capital pierden 211 horas en el tránsito, una cifra equivalente a casi nueve días. Salgado sostuvo que las marchas pueden agravar la congestión y duplicar el tiempo que las personas pasan atrapadas.

“¿Cuánto cuesta? Sácale cuenta tú con tu dinero, con tu propio ingreso diario y lo multiplicas por nueve”, planteó. En su ejercicio, Salgado mencionó 10 mil 900 pesos como ejemplo del valor que podrían representar esos días, según el ingreso de cada persona.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.