Fraude por “love bombing”: Fiscalía de Michoacán alerta sobre engaños sentimentales en internet

Alertan fraudes por “love bombing”. Foto: Pexels/ilustrativa

Autoridades de Michoacán lanzaron una alerta por presuntos fraudes a través de “love bombing”. Al respecto, indicaron que los criminales utilizan engaños sentimentales por internet para establecer vínculos de confianza y luego pedir dinero u otros beneficios.

Alerta por fraudes a través de “love bombing” en Michoacán

La Fiscalía General de Michoacán dio a conocer por medio de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, una alerta por presuntos fraudes a través de “love bombing”.

Cabe señalar que este término es utilizado para hablar de una estrategia de manipulación emocional en la que una persona realiza muestras exageradas, rápidas e intensas de afecto a otra, como halagos, regalos y otras atenciones. Esto para generar una dependencia emocional y tener control sobre otra persona.

¿Cómo operan estos fraudes?

De acuerdo con las autoridades michoacanas, con esta modalidad de fraude por “love bombing”, los criminales establecen vínculos de confianza a través de mensajes y muestras de afecto para luego pedir dinero u obtener otros beneficios económicos.

“Los estafadores pueden crear cuentas falsas, ganarse tu confianza o inclusive generar relaciones sentimentales para después pedirte dinero, regalos o robarte tus cuentas. Si alguien te llena de atención y después te pide algo a cambio, enciende tus alertas. En internet no todo es lo que parece”, indican.

Las recomendaciones para evitarlos

La Fiscalía de Michoacán indica que primero hay que tener cuidado con que alguien llene de atención a una persona para luego pedirle algo a cambio.

Si hay sospechas de algo extraño, piden evitar compartir información personal o financiera y verificar la identidad de las personas con las que se interactúa en medios digitales.

Si son víctimas de este tipo de fraude, las autoridades recomiendan conservar las conversaciones y comprobantes de pago y presentar la denuncia correspondiente.

“Si fuiste víctima de fraude, denuncia ante la Fiscalía General del Estado”, indican finalmente.

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