Muere Fiona, la hipopótamo Foto: Pexels

Fiona era el nombre de la hipopótamo que murió este jueves 19 de noviembre de 2026, tras comerse un sombrero que cayó por accidente en su hábitat, así lo informó el Zoológico de Cincinnati a través de un comunicado.

De acuerdo con la información proporcionada, los equipos veterinarios realizaron múltiples intentos para ayudarla a expulsarlo de su organismo, aunque, a pesar de los esfuerzos, no logró recuperarse.

Cabe mencionar que Fiona se volvió famosa tras lograr sobrevivir a su nacimiento prematuro en el año 2017. En ese momento, el propio zoológico fue quien mostró los avances de su estado de salud a través de sus redes sociales.

“Estamos conmocionados en este momento. No esperábamos este desenlace. Luchó hasta que ya no pudo más”, mencionó Dave Jenike, director del Zoológico de Cincinnati.

El zoológico lamentó su fallecimiento y destacó que Fiona se convirtió en uno de los animales más queridos por visitantes y personas de todo el mundo.

Confirman la muerte de Fiona

Fue a través de las redes sociales que el zoológico confirmó la muerte de Fiona, después de que días antes informara sobre su estado de salud y los esfuerzos que realizaban para ayudarla a expulsar el objeto.

“Sabemos lo mucho que significa Fiona para muchos de ustedes, y queremos mantenerlos informados sobre su salud, como siempre lo hemos hecho. Fiona ingirió un objeto que un visitante arrojó accidentalmente a su hábitat. Nuestro equipo veterinario y el personal de cuidado del hipopótamo la están monitoreando todo el día y haciendo todo lo posible para ayudarla a pasar el objeto con seguridad. Su equipo de cuidado es cautelosamente optimista de que lo pasará y volverá a ser como siempre”, se puede leer en la publicación anterior a su fallecimiento.

Cabe señalar que la hipopótamo se había convertido en un símbolo de lucha tras nacer el 24 de enero de 2017, seis semanas antes de lo previsto, convirtiéndose en la primera cría de hipopótamo del Nilo nacida en el Zoológico de Cincinnati en 75 años.

Asimismo, el propio zoológico pidió a los visitantes tener más cuidado con sus pertenencias para evitar accidentes como el de Fiona: “Por favor, ayúdanos a mantener a nuestros animales seguros asegurando tus pertenencias y teniendo especial cuidado cerca de los hábitats. Ingerir objetos extraños puede causar serios problemas de salud a los animales. Si algo cae en un hábitat, por favor avise inmediatamente a un miembro del personal del zoológico”.

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