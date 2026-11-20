Noticias de hoy 19 de noviembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Firman acuerdo histórico

Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping firmaron un acuerdo para reducir riesgos de una guerra nuclear y fortalecer la cooperación entre las principales potencias.

Programas sociales en México

El Gobierno destinará más de un billón de pesos a programas sociales en 2027, pero especialistas advierten sobre las limitaciones del presupuesto.

Cierres por desfile

Mañana se realizará el desfile de la Revolución en Ciudad de México; habrá cierres en el Zócalo, 5 de Mayo, Eje Central, Juárez y avenida de la República.

Inventó robo de nómina

En Hermosillo, Sonora, una mujer fingió un asalto para quedarse con más de 93 mil pesos de una nómina; fue detenida junto con dos familiares.

Caso Sasha-De Llano

Un juzgado rechazó la disculpa pública de Luis de Llano a Sasha Sokol y le impuso 36 horas adicionales de arresto por incumplir la sentencia.

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