Jubilados se han manifestado en San Lázaro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Jubilados de la Cámara de Diputados cerraron todos los accesos del recinto legislativo para exigir la restitución de un apoyo mensual de casi 12 mil pesos, así como el pago de aguinaldo y vales anuales que, aseguran, les fueron retirados.

La protesta fue encabezada por Alejandra Almorejo, líder de los jubilados de San Lázaro, quien pidió que sus demandas sean atendidas y rechazó que se les trate como personas violentas.

“Somos jubilados, por favor, no somos bárbaros”, Alejandra Almorejo, líder de jubilados de la Cámara de Diputados

Jubilados reclaman bono mensual, aguinaldo y vales

Almorejo explicó que el apoyo económico que recibían correspondía a una prestación mensual de 11 mil 992.46 pesos para los jubilados del Sindicato de la Cámara de Diputados.

Además, señaló que de esa prestación recibían aguinaldo y vales anuales durante diciembre, pero afirmó que todos esos beneficios fueron cancelados.

Como parte de la protesta, Alejandra Almorejo y otras dos jubiladas se pegaron con cinta adhesiva a la puerta de la oficina de Raúl Bolaños-Cacho, presidente de la Cámara de Diputados, quien ya se había retirado del recinto, al igual que la mayoría de los legisladores.

San Lázaro afirma que no puede mantener el apoyo

Por su parte, Mauricio Farah Gebara, secretario general de la Cámara de Diputados, explicó que los jubilados ya no son trabajadores en activo y que no existe una relación contractual con ellos.

El funcionario señaló que anteriormente recibían un apoyo, pero aseguró que mantenerlo resulta insostenible por dos razones: la económica y la jurídica.

“Económicamente es insostenible, pero además jurídicamente estamos impedidos”, Mauricio Farah Gebara, secretario general Cámara de Diputados

Bloqueo dejó dentro a trabajadores y medios

Los manifestantes cerraron los accesos después de que concluyó la sesión legislativa, lo que permitió que la mayoría de los diputados abandonara el recinto.

Durante un momento, los jubilados permitieron la salida de madres y padres de familia junto con sus hijos, quienes acuden al Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, posteriormente volvieron a cerrar las entradas y salidas, por lo que cientos de trabajadores permanecieron dentro del recinto, junto con integrantes de medios de comunicación.

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