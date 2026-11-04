NASA capta una formación similar a una calavera en la Antártida: ¿un mal augurio?

¿Logras ver la forma? Foto: NASA

Una calavera sonriente emergió del hielo de la Antártida, en la isla Vega, donde los glaciares, las rocas y las acumulaciones de sedimentos crearon dicha figura que según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) recuerda a un cráneo humano.

La imagen fue captada por el satélite Landsat 9 de la NASA mediante su sensor OLI (Operational Land Imager), que registró la superficie de la isla en dos momentos distintos, el 22 de marzo de 2025 y el 10 de octubre de 2026.

¿Por qué la isla Vega parece una calavera?

¿VES lo que dice la NASA? 💀

Yo no lo veo, quizás tenga desconectada la pareidolia.

La NASA publicó el 30 de octubre esta foto de la isla Vega en el mar de Weddell, Antártida.

Textualmente dicen en el comunicado:

"La isla Vega ofrece una visión sobrecogedora. En este pequeño… pic.twitter.com/vK1r3TWj46 — EXOPLANETAS Noticias de Ciencia y Tecnología (@ExoPlanetascom) November 2, 2026

Ubicada al este de la península Antártica, en el mar de Weddell, la isla Vega presenta una combinación de elementos naturales que, vistos desde el espacio, forman lo que parece ser una calavera de perfil que mira hacia la isla del Diablo.

La curiosa apariencia tiene una explicación geológica, pues de acuerdo con la descripción de las imágenes de la NASA, cada parte de la figura corresponde a una estructura natural del paisaje antártico.

Cabe destar que en 2023, la NASA también nombró como “calavera espacial” a un cráter del desierto del Sahara por su apariencia

El elemento que parece una cuenca ocular es un nunatak, es decir, una formación rocosa que sobresale de una superficie cubierta de hielo; por su parte, una morrena lateral, compuesta por sedimentos y rocas transportados por un glaciar, crea la apariencia de una boca.

Finalmente, el glaciar Bahía del Diablo forma lo que parece ser la mandíbula de la calavera.

La figura también cambia dependiendo de la época del año, pues en marzo de 2025, una capa de nieve cubría buena parte de la superficie, mientras que en octubre de 2026 podían observarse extensas zonas de hielo expuesto y más oscuro.

¿Por qué hay menos nieve en la isla Vega?

Más allá de su apariencia, las imágenes también muestran cambios en las condiciones de los glaciares de la región. Según el glaciólogo Mauri Pelto, del Nichols College, las temperaturas superiores a la media durante el invierno austral de 2026, particularmente en junio, contribuyeron a que hubiera una mayor cantidad de hielo expuesto en octubre.

El especialista explicó que la superficie recibió poca nieve nueva durante el invierno y que la acumulación también disminuyó por procesos como la sublimación y la erosión provocada por el viento.

Este escenario podría acelerar el deshielo durante los próximos meses, el hielo descubierto es más oscuro que la nieve, por lo que absorbe una mayor cantidad de energía solar. A medida que aumenten las horas de luz y las temperaturas, esta condición puede favorecer una pérdida más rápida de hielo.

Cabe destacar que la formación de esta calavera no es permanente, el deshielo y la erosión pueden modificar su apariencia, especialmente en las zonas que actualmente permanecen expuestas.

La isla Vega ha sido objeto de observación científica durante décadas, su primera cartografía exhaustiva de hielo se realizó mediante imágenes Landsat, fotografías aéreas y mapas topográficos. En un estudio publicado en 1982, los investigadores identificaron 29 glaciares en la isla.

Uno de ellos, el glaciar Bahía del Diablo, ha sido monitoreado desde el verano austral de 1998-1999 y registra una disminución general de su masa.

Así que la peculiar calavera que puede observarse desde el espacio no anuncia ninguna desgracia como se estuvo diciendo en redes sociales; pues este es una formación natural que, además de llamar la atención por su aspecto, permite estudiar los cambios que experimenta el hielo antártico.

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