Lista de los 85 kioscos de servicios que funcionarán nuevamente en Guanajuato para trámites

85 kioscos vuelven a funcionar en Guanajuato. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Guanajuato dio a conocer que a partir de este miércoles 4 de noviembre comienzan a funcionar nuevamente 85 kioscos para llevar a cabo trámites en diferentes municipios del estado. De esta manera, las y los ciudadanos no tendrán que acudir a oficinas gubernamentales para realizarlos.

Kioscos para realizar trámites funcionan nuevamente en Guanajuato

A través de un comunicado oficial, las autoridades de Guanajuato informaron que este miércoles se reactivan varios kioscos de servicios distribuidos en diferentes municipios del estado.

En total, indicaron, vuelven a operar 85 kioscos para que las personas puedan realizar trámites y obtener documentos oficiales sin tener que ir a las oficinas del Gobierno estatal.

Al respecto, agregaron que otras instalaciones también se irán reactivando gradualmente a lo largo de Guanajuato, por lo que los que empezaron a operar nuevamente no serán los únicos.

Pero advirtieron que su reapertura se hará cuando se concluyan las revisiones técnicas y operativas correspondientes y reforzadas las medidas de seguridad informática para proteger la información de las personas.

¿Por qué se suspendió el funcionamiento de estos kioscos?

Las autoridades guanajuatenses explicaron que este proceso de recuperación de kioscos de servicios se da luego de que se llevara a cabo una suspensión preventiva implementada para mejorar sus condiciones de seguridad y operación.

Ahora, añadieron, las personas podrán realizar trámites en estos kioscos reduciendo tiempos de espera y evitando traslados innecesarios.

“Los módulos restantes serán reincorporados progresivamente, conforme concluyan las revisiones correspondientes y se verifiquen las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para su funcionamiento”, indicaron.

Por último, el Gobierno de Guanajuato aseguró que mantendrá informada a la ciudadanía sobre las siguientes etapas de reactivación, así como las ubicaciones y disponibilidad de los servicios, a través de sus cuentas oficiales y canales institucionales de comunicación.

¿Dónde están los 85 kioscos de servicios que operan nuevamente en Guanajuato?

Las autoridades de Guanajuato indican que los 85 kioscos de servicios que vuelven a funcionar están en los siguientes municipios y direcciones:

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