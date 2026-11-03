Pentágono investiga si fallas en congeladores de EE. UU. están ligadas a hackeo en Europa

Ciberataque afecta refrigeradores de supermercados en Europa.

Cientos de supermercados en Francia y otros siete países perdieron mercancía refrigerada por un presunto ciberataque que mantiene en alerta a organismos internacionales, entre ellos el Pentágono, en Estados Unidos.

Y es que antes de estos acontecimientos, equipos de refrigeración en instalaciones militares de Estados Unidos fallaron durante el verano echando a perder la comida, lo que limitó temporalmente los suministros, por lo que las autoridades se cuestionan si existe alguna relación entre estos acontecimientos.

En el caso de los países europeos todavía no está claro qué provocó las fallas, pero los expertos dijeron que tenían las características típicas de los ciberataques, mientras que el Ejército de Estados Unidos mantiene a sus ciberinvestigadores examinando el problema desde el lunes

¿Qué pasó en las instalaciones militares de EE.UU.?

El 26 de agosto, los congeladores de un supermercado en Fort Huachuca, una base del Ejército en Arizona, entraron repentinamente en modo de descongelación, según una publicación de Facebook de la base. Todos los alimentos en el congelador esos se echaron a perder.

El mismo día, la Estación Naval de Newport en Newport, Rhode Island, reportó “problemas en el sistema de refrigeración en el economato”.

Los funcionarios del Ejército ahora están investigando si esas fallas y otras ocurridas en instalaciones militares de Estados Unidos en agosto, formaron parte de un ciberataque más amplio, informó Reuters la semana pasada. Al ser consultado el lunes sobre el reporte de Reuters, el Pentágono reconoció las “especulaciones con respecto a un posible incidente cibernético” y dijo que la oficina de su inspector general estaba investigando el asunto.

La División de Investigación Criminal del Ejército confirmó por separado que su Oficina de Operaciones Cibernéticas de Campo estaba investigando lo sucedido y colaborando con las agencias policiales francesas “para comprender los cortes de refrigeración en Europa”.

¿Han ocurrido problemas similares en otros lugares?

El mes pasado, cientos de sistemas de refrigeración de supermercados fueron atacados en Francia, con más de 400 tiendas experimentando alguna forma de falla en los equipos. Las autoridades francesas dijeron que lo estaban investigando como un ciberataque, pero no han identificado a los culpables.

El lunes, los supermercados en Bélgica , Estonia , Finlandia , Irlanda , Luxemburgo , Países Bajos y Suecia reportaron problemas con los sistemas de enfriamiento. Muchas de las tiendas reportaron que la temperatura en las unidades comenzó a subir sin control, expulsando aire caliente y dañando los productos refrigerados.

Brecht Stinkens, de 38 años, gerente de un supermercado Delhaize en Hoeilaart, Bélgica, dijo en una entrevista que las alarmas estaban sonando en varios de sus refrigeradores a las 4 am del lunes, e inmediatamente pensó en lo que pasó en Francia.

“Dado lo que pasó hace 14 días, ya sabía lo que estaba pasando”, dijo. Estimó que su tienda perdió unos 100 mil euros (112.000 dólares) debido a la comida en mal estado.

Nadie se ha atribuido la responsabilidad. La oficina del fiscal federal en Bélgica dijo que había abierto una investigación sobre las fallas, aunque no dijo que fuera el resultado de un ciberataque.

La Comisión Europea emitió un comunicado que sugería que creía que los sistemas habían sido hackeados. Mostró cómo “los ciberataques pueden interrumpir los servicios, afectar a las empresas e incidir directamente la vida cotidiana de los ciudadanos”, dijo Louise Bogey, una portavoz de la comisión, el brazo ejecutivo de la Unión Europea.

¿Se puede hackear un congelador?

Si. Muchos supermercados y grandes cadenas usan sistemas de refrigeración conectados centralmente con temperaturas que se configuran de forma remota usando conexiones a internet. Aunque muchos de estos sistemas tienen protecciones de ciberseguridad, los más antiguos son más vulnerables a los hackers.

“Tenemos un gran problema con los sistemas heredados en la industria de alimentos y bebidas en general”, dijo Sean Tufts, el director de tecnología de Claroty, una empresa de ciberseguridad en Nueva York. “Históricamente, ese tipo de cosas siempre estaban desconectados de internet”.

El ataque en Francia el mes pasado se dirigió a sistemas fabricados por tres fabricantes cuyas unidades se controlaban de forma remota, dijo la agencia nacional de ciberseguridad en ese momento. Danfoss, uno de los fabricantes, dijo que la mayoría de los equipos afectados eran más antiguos y no tenían las actualizaciones de software que muchos fabricantes ahora usan para proteger sus sistemas.

Stinkens dijo que el equipo de monitoreo para el sistema de enfriamiento de su tienda también fue suministrado por Danfoss. “Ese sistema fue hackeado”, dijo.

¿Por qué alguien hackearía un congelador?

Las fallas ponen en manifiesto lo que, según los expertos, es la vulnerabilidad de las cadenas de suministro para los bienes de consumo cotidiano, especialmente en la medida que más partes de la economía de consumo están conectadas a internet.

Los bancos y las empresas tecnológicas han pasado años construyendo sistemas para protegerse contra este tipo de debilidades, pero solo recientemente aparatos de uso diario como los congeladores se han convertido en objetivos, dijeron los expertos. Para los actores malintencionados, el pánico puede sembrarse al interrumpir algo tan común como una tienda de comestibles, dijo Tufts.

“La seguridad alimentaria a menudo se da por sentada en los países occidentales”, dijo Richard Jones, un profesor de criminología en la Universidad de Edimburgo que estudia la ciberseguridad y las cadenas de suministro. “Esto es una llamada de atención”.

Autor: Ali Watkins

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