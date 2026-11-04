Nueva caravana migrante sale de Honduras hacia EE. UU. mientras Trump pierde el control del Congreso

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Decenas de migrantes salieron el martes 3 de noviembre de San Pedro Sula, Honduras, rumbo a Estados Unidos, con la esperanza de que las elecciones legislativas debilitaran al presidente Donald Trump y su política contra la migración irregular. Los demócratas aseguraron el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense, de acuerdo con los primeros resultados de la jornada electoral.

La caravana, integrada por familias y personas que buscan mejores oportunidades económicas, comenzó su recorrido a pie, con mochilas y maletas, en una jornada decisiva para la política estadounidense.

Los migrantes emprendieron el viaje pese a las advertencias del Gobierno de Trump, que ha endurecido las restricciones de ingreso a Estados Unidos y amenazó con retirar las visas a quienes organicen estas movilizaciones.

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Migrantes esperan que la derrota de Trump cambie su situación

Entre quienes salieron de Honduras se encuentra Jimena Morazán, de 47 años, quien viaja acompañada de cinco integrantes de su familia.

“Ese Trump sale (en estas elecciones), por eso nos estamos arriesgando. Aquí (en Honduras) no tenemos más nada”, declaró a la AFP antes de conocerse los resultados electorales.

También participa Jesús Carías, de 30 años, quien emprendió el recorrido con su esposa y sus tres hijos menores de edad.

El hombre explicó que se enteró de la convocatoria a través de las redes sociales y decidió sumarse a la caravana, aunque reconoció las dificultades del trayecto.

“Vamos de la mano de Dios a ver qué decisión toman allá”, señaló Carías, quien intentará ingresar a Estados Unidos por cuarta ocasión.

Por su parte, Beverly Medina, de 39 años, viaja con su hija de tres años y expresó su esperanza de avanzar mientras las autoridades estadounidenses estaban concentradas en las elecciones.

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Demócratas recuperan el Congreso de Estados Unidos

La salida de los migrantes coincidió con las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, en las que el Partido Demócrata arrebató a los republicanos el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

De acuerdo con los primeros datos, los demócratas ganaron siete escaños en el Senado y tendrán al menos 54 de los 100 puestos de esa cámara.

En la Cámara de Representantes, las proyecciones citadas por la agencia apuntaban a que podrían superar los 250 escaños, de un total de 435.

El nuevo Congreso entrará en funciones el 3 de enero de 2027, por lo que Trump todavía gobernará durante las próximas semanas con la composición legislativa actual.

Aunque el resultado representa un cambio importante en el equilibrio político de Estados Unidos, no implica una modificación inmediata de las medidas migratorias aplicadas por la administración republicana.

Estados Unidos advierte que las caravanas no podrán ingresar

Antes de la salida del grupo, el Gobierno estadounidense advirtió que retiraría las visas a los organizadores de caravanas migrantes, cuyas convocatorias circulan principalmente por TikTok y WhatsApp.

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa también señaló que estas movilizaciones no tienen posibilidades de ingresar al territorio estadounidense.

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Trump ha convertido el combate a la migración irregular en uno de los principales ejes de su administración, con redadas en distintas ciudades y una política restrictiva en la frontera sur.

Según el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, desde enero de 2025 se ha revocado el estatus migratorio de 2.2 millones de extranjeros y se han restringido permisos de trabajo.

¿Por qué salen los migrantes de Honduras?

La pobreza y la violencia son parte del contexto que impulsa a ciudadanos hondureños a buscar oportunidades fuera de su país.

De acuerdo con los datos oficiales citados por la AFP, 61% de los 11.2 millones de habitantes de Honduras vive en condiciones de pobreza.

La agencia también reportó una tasa de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes, tres veces superior al promedio mundial.

Esta es la tercera caravana de decenas de migrantes que sale de Honduras desde septiembre. En recorridos anteriores se incorporaron personas de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y México.

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Además, un grupo de salvadoreños tenía previsto salir este miércoles 4 de noviembre desde San Salvador, en dos autobuses, para encontrarse con los hondureños en la frontera entre Guatemala y México.

El recorrido se produce mientras otros grupos de migrantes centroamericanos continúan desplazándose por territorio mexicano. El 20 de octubre, Reuters documentó el avance de una caravana, integrada principalmente por hondureños, cerca de Tapachula, Chiapas, donde viajaban familias con niños pequeños.

Por ahora, los migrantes que partieron de San Pedro Sula mantienen su intención de llegar a Estados Unidos, aunque el cambio en la composición del Congreso no garantiza que puedan cruzar la frontera.

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