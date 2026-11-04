¿Celular o computadora nueva? Lo que debes revisar antes de comprar en El Buen Fin 2026

Consulta si una oferta en tecnología vale la pena. Foto: Cuartoscuro

Del 13 al 17 de noviembre se realizará El Buen Fin 2026, una temporada de descuentos en la que los consumidores podrán encontrar promociones en celulares, computadoras, televisores, consolas de videojuegos y otros dispositivos electrónicos. Sin embargo, antes de comprar, conviene verificar si el precio anunciado representa un ahorro real.

Un descuento de 30%, 40% o incluso 50% no significa necesariamente que un producto esté más barato que antes. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda comparar precios y consultar su evolución para identificar posibles ofertas simuladas.

Además del precio, es importante revisar las características del dispositivo, su garantía y los costos adicionales que pueden modificar el monto final de la compra.

¿Cómo saber si una oferta del Buen Fin 2026 es real?

El primer paso es comparar el precio actual con el que tenía el producto antes de El Buen Fin. Esto permite identificar si la promoción representa una reducción efectiva o si el establecimiento modificó previamente su precio.

Por ejemplo, si una computadora costaba 15 mil pesos y durante El Buen Fin se anuncia en 12 mil pesos, el ahorro sería de 3 mil pesos, equivalente al 20%.

Pero si anteriormente se vendía en 12 mil pesos y la tienda elevó su precio de referencia a 15 mil, el descuento anunciado no representaría un ahorro frente al costo anterior.

Para evaluar una promoción, conviene:

Consultar el precio del mismo modelo en diferentes establecimientos

Revisar su historial de precios antes de la temporada de descuentos

Verificar que la promoción corresponda exactamente al mismo producto

Comparar el precio final, incluidos gastos de envío y otros cargos

Comprobar si el descuento exige utilizar alguna tarjeta o forma de pago específica

La clave es comparar cuánto pagarás realmente, no únicamente el porcentaje de descuento que aparece en la publicidad.

¿Cómo utilizar el comparador de precios de Profeco?

La Profeco cuenta con una herramienta de consulta de precios para El Buen Fin, que permite comparar productos y revisar cuánto han costado en diferentes establecimientos.

El portal está disponible en:

https://elbuenfin.profeco.gob.mx

Para utilizarlo, sigue estos pasos:

Elige tu ciudad. Selecciona la localidad donde realizarás tus compras Selecciona una categoría. Puedes consultar cómputo y celulares, audio, televisores y otros productos Busca el producto. Revisa los artículos disponibles y selecciona el que te interesa Compara establecimientos. Consulta los precios registrados en diferentes tiendas Revisa la evolución del precio. Comprueba si el costo ha disminuido y cuánto podrías ahorrar

La herramienta incluye categorías como computadoras, tabletas, monitores, impresoras, teléfonos móviles, cámaras y equipos de sonido.

Importante: Profeco advierte que los precios publicados son de referencia y corresponden a la fecha de su levantamiento. Los establecimientos pueden modificarlos, incluso varias veces durante un mismo día.

Por ello, es necesario confirmar el precio vigente directamente con la tienda antes de pagar.

¿Qué revisar antes de comprar un celular o computadora?

Un precio reducido no garantiza que el dispositivo sea adecuado para las necesidades del comprador.

En el caso de los celulares, conviene verificar la capacidad de almacenamiento, memoria RAM, duración de la batería, procesador y compatibilidad con las redes móviles utilizadas en México.

También es importante comprobar si el teléfono está desbloqueado, si incluye accesorios y qué garantía ofrece el vendedor.

Para las computadoras y laptops, las principales características que deben revisarse son:

Procesador: influye en el desempeño del equipo

influye en el desempeño del equipo Memoria RAM: determina cuántas tareas puede ejecutar con fluidez

determina cuántas tareas puede ejecutar con fluidez Almacenamiento: revisar capacidad y si utiliza una unidad SSD

revisar capacidad y si utiliza una unidad SSD Batería: especialmente importante en computadoras portátiles

especialmente importante en computadoras portátiles Sistema operativo: verificar si está incluido y cuenta con licencia

verificar si está incluido y cuenta con licencia Conectividad: comprobar puertos, conexiones inalámbricas y compatibilidad con accesorios

En consolas de videojuegos, es recomendable verificar si se trata de una versión digital o con lector de discos, así como su capacidad de almacenamiento.

Comparar las especificaciones técnicas permite evitar pagar por funciones innecesarias o adquirir equipos que no cumplen con lo que necesitas.

Cuidado con las garantías y los costos adicionales

Antes de realizar una compra durante El Buen Fin 2026, también es necesario revisar las condiciones de venta.

Algunas promociones pueden estar sujetas a requisitos específicos, como pagar con determinadas tarjetas, alcanzar un monto mínimo o utilizar cupones.

En compras por internet, los gastos de envío pueden incrementar el precio final.

Otro aspecto es la garantía. La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que, cuando un producto se ofrece con garantía, ésta no puede ser inferior a 90 días.

Además, el consumidor debe recibir información sobre su alcance, duración, condiciones y mecanismos para hacerla efectiva.

También conviene revisar las políticas de devolución, especialmente en productos electrónicos. Las condiciones pueden variar según el establecimiento y el motivo de la devolución, sin eliminar los derechos reconocidos por la ley.

¿Qué hacer si una tienda no respeta una oferta del Buen Fin?

Si un establecimiento anuncia una promoción y posteriormente se niega a respetar sus condiciones, el consumidor puede solicitar una aclaración y, en su caso, presentar una queja ante Profeco.

Para facilitar el procedimiento, es recomendable conservar:

Capturas de pantalla de la promoción

Fotografías del precio anunciado

Comprobantes de pago

Confirmaciones del pedido

Publicidad donde aparezcan las condiciones de la oferta

Profeco dispone del Teléfono del Consumidor, donde ofrece orientación sobre derechos y procedimientos de reclamación.

Los números de atención son 55 5568 8722, para Ciudad de México y zona metropolitana, y 800 468 8722, para el resto del país.

También cuenta con Conciliaexprés, un mecanismo para atender controversias con proveedores participantes.

Antes de aprovechar cualquier promoción, la recomendación es establecer un presupuesto, comparar precios y verificar que el dispositivo cumpla con las características necesarias.

De esta manera, El Buen Fin 2026 puede aprovecharse para adquirir tecnología sin que un descuento anunciado se convierta en un gasto mayor al previsto.

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