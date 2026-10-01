Rayo en CDMX fue tan fuerte que una app lo detectó como posible microsismo

El supuesto microsismo fue reportado en la tarde de este miércoles. Foto: Pexels

Un supuesto microsismo fue reportado durante la tarde de este miércoles 30 de septiembre en la zona de Mixcoac, al poniente de la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, esté alertamiento en realidad se originó por el fuerte impacto de un rayo en la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:56 horas, cuando una aplicación de detección de sismos emitió un aviso para la zona, por lo que la Plataforma Digital de Alertamiento de Riesgos de México señaló que el sistema habría interpretado el impacto en tierra como un microsismo.

⚪Microsismo CDMX⚪

Aviso: posible sismo local. Detección en Mixcoac.

Al ser sismo local no se calcula tiempo estimado ni intensidad.



🔧Desarrollo experimental sujeto a errores🔧



Descarga SkyAlertApp: https://t.co/utcJz1LFMg



30/9/2026, 4:56:17 p.m. — SkyAlert (@SkyAlertMx) September 30, 2026

¿Ocurrió un microsismo en Mixcoac?

La detección del presunto microsismo, ocurrido por el impacto del rayo, coincide con la activación de la alerta amarilla en 16 alcaldías de la Ciudad de México debido al pronóstico del clima, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital.

Asimismo, usuarios en redes sociales describieron cómo fue que se vivió el suceso, asegurando que la vibración fue intensa: “Literal… retumbaron ventanas, paredes y el piso como si hubiera sido una gran explosión, hasta se escuchó el zumbido de la electricidad cuando cayó antes de sonar”.

Cabe mencionar que este supuesto movimiento telúrico se dio en un día en el que el Servicio Sismológico Nacional (SMN) detectó un par de movimientos telúricos en Huixtla, Chiapas, y Sayula de Alemán, Veracruz.

#Reportando ⚡ | ¡Fue un rayo, no un sismo! A las 16:56 h, la descarga de un rayo al poniente de la #CDMX fue captada por sismógrafos de la zona.



⚠️❓ Una #app malinterpretó el dato y mandó aviso de microsismo tras el impacto en tierra. Que no te asusten, solo fue un rayo. pic.twitter.com/To2T6aS0lg — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 30, 2026

¿Cómo funcionan las apps como SkyAlert?

La aplicación asegura que funciona con su propia red de sensores sísmicos, llamada REDSkyAlert, con la que confirma o descarta un sismo en milisegundos.

Posteriormente, calcula la intensidad del sismo y en cuánto tiempo llegará a la ubicación de cada usuario.

Si cuentas con la aplicación,recibirás una alerta personalizada según la intensidad local esperada por el sismo.

La propia plataforma aclara que estos avisos no se consideran “alertas sísmicas” y que su sistema de detección de microsismos se encuentra en desarrollo experimental y está sujeto a errores.

¿Qué es un microsismo?

Los microsismos son descritos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como movimientos sísmicos de baja magnitud que ocurren en zonas muy específicas.

A pesar de su tamaño reducido, el movimiento detectado en zonas específicas puede ser intenso debido a su cercanía con zonas urbanas.

En la Ciudad de México, en especial la zona de Mixcoac, está relacionada con este tipo de temblores.

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