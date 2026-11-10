Trump defiende al CEO de Nvidia por presunto romance con espía china: “tengo mucha confianza en que estará en buena forma”

Trump cree en su inocencia. Foto: Cuartoscuro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, defendió a Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, luego de que se diera a conocer su presunta relación extramarital con Alice Huang, empresaria china señalada por presuntos vínculos con actividades de espionaje.

Trump reconoció que el empresario atraviesa un momento complicado por las revelaciones sobre su vida personal y el caso que involucra a su compañía.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el romance de Jensen Huang con Alice Huang?

Durante un reciente encuentro con periodistas de diversos medios como BBC, en la Casa Blanca, Donald Trump contó que preguntó directamente al empresario si tenía conocimiento de los presuntos vínculos de Alice Huang con el espionaje chino.

“Le hice esa pregunta: ‘¿Tenías idea de que era una espía?’ Él respondió: ‘No tenía ni idea de que era una espía’, y realmente le creo”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente comentó que también le cuestinó sobre su estado tras la atención mediática que esta recibiendo y reconoció que atraviesa una situación difícil, “está sufriendo mucho”, comentó.

Asimismo, confirmó que el FBI está investigando el asunto, aunque no ofreció detalles sobre las indagatorias ni precisó cuándo comenzaron.

Tras dicho comentario, el mandatario expresó su respaldo al director ejecutivo de Nvidia, a quien calificó como un hombre honorable.

“Es un tipo honorable y tengo mucha confianza en que estará en buena forma”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

¿Qué dijo Jensen Huang sobre su relación con Alice Huang?

El director ejecutivo de Nvidia reconoció haber sido infiel a su esposa y ofreció disculpas a su familia por haberla lastimado; sin embargo, ha sostenido que desconocía los presuntos vínculos de Alice Huang con actividades de espionaje.

En medio de los señalamientos, Jensen Huang manifestó su compromiso con la protección de Nvidia y la seguridad nacional de Estados Unidos, además de asegurar que colaborará con las investigaciones.

La compañía también anunció una investigación independiente para determinar si el empresario pudo haber sido víctima de una operación de inteligencia extranjera. Nvidia sostuvo que no tiene motivos para creer que sus secretos comerciales o la seguridad nacional estadounidense hayan sido comprometidos.

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