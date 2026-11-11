Denuncian abuso infantil en TikTok: más de mil videos y 48 millones de visualizaciones; España investiga

España investiga denuncias contra TikTok por contenido Foto: Pexels

Una investigación por parte de Maldita.es informó sobre la presencia de más de mil videos e imágenes de abuso sexual infantil en la plataforma TikTok, los cuales acumulaban 48 millones de visualizaciones.

A raíz de esto el propio presidente de España Pedro Sánchez mencionó que se podría suspender la plataforma y el Ministerio de Juventud e Infancia de España mandó una solicitud a la Fiscalía General del Estado para que se dé comienzo a una investigación.

Fue durante 35 días, del 11 de septiembre al 15 de octubre de 2026, que se detectaron 231 perfiles relacionados con este contenido y su difusión, puntualizando que, a pesar de las políticas de TikTok, 136 cuentas, equivalentes al 59%, seguían activas al finalizar el periodo de análisis.

Nuestra investigación sobre «TikTok, el hogar del pederasta…» https://t.co/pzWSg1f98W está consiguiendo avances. 🧵 Estos son algunos de sus resultados: — Maldita.es (@maldita) November 10, 2026

En la parte de los comentarios de los videos, múltiples usuarios ingresan a este contenido y solicitan que se les envíe completo, o dan publicidad a canales de plataformas de mensajería como Telegram y Zangi.

Maldita.es también informó sobre la denuncia de una muestra de 50 videos a través de los mecanismos de moderación de TikTok, pero la plataforma únicamente eliminó el 10%.

España pide investigar a TikTok

Tras darse a conocer la investigación, fue el Ministerio de Juventud e Infancia de España el que solicitó a la Fiscalía General del Estado iniciar una investigación.

Por su parte, el presidente de España, Pedro Sánchez, incluso mencionó que se podría suspender la plataforma para proteger a los menores.

“Si tenemos que suspender una red social lo vamos a hacer porque por delante están los derechos de los menores”, declaró.

Asimismo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también reaccionó a los resultados de la investigación, asegurando que: “Los hechos documentados por Maldita.es sobre abuso sexual infantil en TikTok son gravísimos”.

Menores reciben comentarios sexuales durante transmisiones

Además del contenido explícito que existe en la plataforma, la organización también expuso cómo existen transmisiones en vivo de menores de edad desde las escuelas en países como España, Croacia y Francia, esto a pesar de que la plataforma establece esta función exclusivamente para mayores de 18 años.

Esto también se replica en países como Italia, Alemania, Argentina o Kazajistán, puntualizando que solo en una mañana TikTok sugirió hasta 15 directos desde centros escolares de España.

Estas transmisiones contienen comentarios sexualmente explícitos dirigidos a las menores, en nueve de las emisiones analizadas se encontraron 335 mensajes de esta índole, donde solicitan que realicen acciones sexualizantes a cambio de regalos en la plataforma que cuestan dinero real.

TikTok responde a las acusaciones

Maldita.es informó que, tras dar a conocer su investigación, la plataforma filtró un mensaje con una acusación hacia la organización.

“Dado que los actores malintencionados evolucionan continuamente sus métodos para evadir la detección, una respuesta colectiva es vital, e instamos a Maldita a compartir sus hallazgos de forma completa. Su negativa nos está impidiendo activamente localizar y eliminar este material, además de obstaculizar la presentación de informes ante las fuerzas del orden”, se puede leer.

La respuesta de Maldita.es es que se están utilizando los “mecanismos legales al alcance de todos los ciudadanos”, revelando que TikTok solicitó que se le enviaran por correo “cuentas, vídeos, hashtags, enlaces”.

La organización puntualiza que este tipo de contenido no se puede mandar por mail, pues eso sería distribuir material o facilitar el acceso a él, por lo que nadie debería proporcionar material de esta manera.

Avances en la denuncia

Después de darse a conocer la investigación de la organización, se restringieron dos términos de búsqueda que habían sido identificados como una puerta de entrada a este contenido de abuso sexual infantil.

Estos términos dejaron de arrojar resultados desde este 10 de noviembre, aunque se menciona que uno de ellos ya había sido señalado meses atrás.

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