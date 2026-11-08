Cae el “R2”, presunto líder de célula del CJNG vinculada al asesinato de Carlos Manzo; hay 20 detenidos

Cae el R2. Foto: @SEMAR

Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, identificado como presunto líder de “Los Rs”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido junto con otras 19 personas en Zapopan, Jalisco, durante un operativo de la Secretaría de Marina (Semar).

El detenido es señalado por su presunta vinculación con el homicidio de Carlos Manzo y cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado, además de una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos.

De acuerdo con la información atribuida al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el operativo se desarrolló mediante labores de inteligencia y derivó en un enfrentamiento armado.

No es zapopan , es guadalajara . — Dr Rivera (@river_dr) November 8, 2026

¿Quién es el “R2”, detenido en Jalisco?

Rafael Álvarez Ayala, conocido como “R2”, es identificado por las autoridades como presunto dirigente de “Los Rs”, una organización vinculada al CJNG.

La célula es investigada por su posible participación en diversos delitos, entre ellos:

Extorsión

Tráfico de drogas

Homicidio

Privación ilegal de la libertad

Secuestro

Agresiones contra autoridades

Entre las presuntas víctimas de extorsión se encuentran empresarios y productores de aguacate.

Las autoridades también relacionan al detenido con el homicidio de Carlos Manzo, aunque la información difundida no precisa cuál habría sido su participación en ese crimen.

“R2” tiene orden de aprehensión en Michoacán y es requerido por EE. UU.

Según la información atribuida a García Harfuch, Rafael Álvarez Ayala cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán.

Además, existe una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos.

La información disponible no especifica los cargos que motivaron el requerimiento estadounidense ni el estado actual del procedimiento de extradición.

En Zapopan, Jalisco, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, a través de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES), y de @SSPCMexico, con apoyo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano de @Defensamx1, detuvo a Rafael “N”, alias “R2”, identificado como un… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 8, 2026

Enfrentamiento en Zapopan deja heridos al “R2” y a un marino

Durante el operativo, elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina fueron agredidos con armas de fuego.

El personal naval respondió a la agresión y logró controlar la situación.

Como resultado del enfrentamiento, Rafael Álvarez Ayala y un elemento de la Marina resultaron lesionados.

Ambos reciben atención médica, de acuerdo con la información difundida sobre el despliegue.

En total, las autoridades reportaron la detención de 20 personas, incluido el presunto líder criminal.

Inteligencia mexicana en coordinación del operativo

La operación fue resultado de trabajos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las autoridades mexicanas también utilizaron información compartida por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El despliegue se concentró en Zapopan, Jalisco, donde fueron detenidos los presuntos integrantes de la organización criminal.

Hasta el momento, la información disponible no detalla la identidad de los otros 19 detenidos ni el armamento o los objetos asegurados durante la intervención.

Tampoco se ha precisado cuándo serán presentados ante la autoridad judicial correspondiente para determinar su situación jurídica.

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