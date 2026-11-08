¡Ojo si buscas trabajo! STPS alerta por falsos programas de empleo

Marath Bolaños, secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS). Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) alertó sobre la existencia de sitios sospechosos que podrían utilizar el nombre de la dependencia para promover falsos programas de empleo y engañar a las personas que buscan trabajo en México. Ante esta situación, pidió verificar la autenticidad de las ofertas laborales, cursos y capacitaciones antes de proporcionar información personal.

La dependencia aclaró que únicamente opera dos programas: Jóvenes Construyendo el Futuro y Apoyo al Empleo, por lo que recomendó desconfiar de páginas de internet que utilicen su identidad para difundir otros esquemas de apoyo o supuestas oportunidades laborales.

¿Cuáles son los programas de empleo que opera la STPS?

De acuerdo con la STPS, los únicos programas que actualmente opera son:

Jóvenes Construyendo el Futuro: iniciativa dirigida a jóvenes que buscan adquirir experiencia mediante capacitación en centros de trabajo

iniciativa dirigida a jóvenes que buscan adquirir experiencia mediante capacitación en centros de trabajo Apoyo al Empleo: programa enfocado en facilitar el acceso de las personas a oportunidades laborales

Por ello, la institución pidió a quienes buscan incorporarse a alguno de estos esquemas comprobar que la información provenga de sus medios oficiales y no de páginas externas que puedan hacerse pasar por autoridades.

¿Cómo identificar los falsos programas de empleo?

Para evitar ser víctima de posibles fraudes, la STPS compartió recomendaciones para identificar sitios que podrían utilizar su nombre sin autorización.

Entre las medidas que pidió seguir se encuentran:

Verificar las ofertas de trabajo: comprobar que las vacantes, cursos y capacitaciones se difundan a través de los canales oficiales de la dependencia.

comprobar que las vacantes, cursos y capacitaciones se difundan a través de los canales oficiales de la dependencia. Desconfiar de páginas sospechosas: evitar sitios de internet que se hagan pasar por la Secretaría del Trabajo o promocionen programas que no opera.

evitar sitios de internet que se hagan pasar por la Secretaría del Trabajo o promocionen programas que no opera. Proteger los datos personales: no proporcionar información personal en plataformas cuya autenticidad no haya sido comprobada.

Estas medidas buscan evitar que las personas que buscan empleo compartan sus datos con sitios que utilicen la identidad de la dependencia para engañarlas.

¿Dónde denunciar páginas falsas que ofrecen empleo?

La Secretaría del Trabajo también pidió a la ciudadanía denunciar cualquier sitio sospechoso que utilice su nombre para promover supuestos programas de empleo.

Para reportar este tipo de páginas, las personas pueden ingresar al portal oficial:

buzonciudadano.stps.gob.mx

A través de esta plataforma pueden hacer del conocimiento de la dependencia la existencia de sitios que presuntamente utilizan su identidad para difundir información engañosa.

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