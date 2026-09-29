Estos son los rostros que dominan la inteligencia artificial que se reunieron con Trump, qué hablaron

Reunión de líderes de IA con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Foto:AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump se reunió este martes en la Casa Blanca con destacados ejecutivos del sector de la inteligencia artificial (IA) en medio de llamados del Congreso a reforzar la supervisión de la industria.

Una serie de incidentes reportados por OpenAI, Anthropic, Google o Meta en los últimos meses, tras actos descontrolados de varios modelos de IA, ha dado un nuevo giro al debate sobre la seguridad de esta tecnología.

Los poderosos de IA que asistieron

Elon Musk (X, Tesla, Space X)

Elon Musk acudió a la reunión con Trump de líderes en IA. Foto: AFP

Mark Zuckerberg (CEO de Meta, casa matriz de Facebook, Instagram y WhatsAPP)

Jeff Bezos (presidente ejecutivo y fundador de Amazon)

Mark Zuckerberg y Jeff Bezos en la Casa Blanca.

Greg Brockman (presidente de OpenAI, casa matriz de Chatgpt)

Brockman llega a la Casa Blanca para la reunión con el presidente Donald Trump.

Dario Amodei (director ejecutivo de Anthropic)

Dario Amodei llegando a la reunión con Trump.

Lisa Su (directora ejecutiva de Advanced Micro Devices)

Lisa Su llegando a la Casa Blanca.

Bill McDermott (director ejecutivo de ServiceNow)

El director ejecutivo de ServiceNow, Bill McDermott.

Sundar Pichai (Google)

Sundar Pichai se reunió con el presidente Trump en La Casa Blanca. Foto: AFP

Jensen Huang (Nvidia)

Jensen Huang, fue uno de los asistentes a la Casa Blanca. Foto: AFP

Alex Karp (Palantir)

Alex Karp, acudió a la reunión en Washington D. C. Foto: AFP

¿Qué se mencionó en la reunión de líderes en inteligencia artificial con el presidente Donald Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la autorregulación de la IA es importante, durante una reunión en la Casa Blanca con líderes de la industria tecnológica, en la que defendió el desarrollo de esta tecnología y señaló que el Gobierno ya cuenta con mecanismos para intervenir ante posibles abusos.

Trump aseguró ante periodistas que entre los invitados existe la postura de que debería haber una amplia autorregulación.

Si el desarrollo de la IA deriva en abusos o peligros, sostuvo, el Departamento de Justicia y el FBI ya cuentan con herramientas para actuar.

Los propios directivos del sector reconocieron recientemente, en un llamado conjunto, que existen riesgos de descontrol, después de varios incidentes durante el desarrollo de nuevas versiones de la IA, cuyos programas accedieron a otras plataformas y piratearon información sin que los humanos lo solicitaran.

En el contexto de la campaña electoral en Estados Unidos, líderes demócratas pidieron al Congreso reforzar la supervisión de la industria.

Por su parte, Sam Altman, director de OpenAI, quien permaneció en San Francisco, defendió ante los periodistas un enfoque “centrista” que permita equilibrar dos riesgos: una “pérdida de control accidental” y una “concentración excesiva del poder”.

Trump presenta portal gubernamental desarrollado con IA

En otro evento celebrado el martes, Trump presentó America.gov, un nuevo portal web destinado a reunir cerca de 29 mil sitios del Gobierno federal estadounidense.

Desarrollado con ayuda de la inteligencia artificial, el portal promete responder a las solicitudes de los usuarios y, según la plataforma, no conservar información personal.

De acuerdo con el sitio, las conversaciones y la ubicación del usuario se eliminarán automáticamente después de cada consulta.

Trump aseguró que la IA está destinada «esencialmente a buenos usos» y que, si se utiliza de otra manera, el Gobierno pondrá fin a «los malos usos». También afirmó que Estados Unidos no «sucumbe al miedo» ante las nuevas tecnologías.

OpenAI pospone un modelo de IA por riesgos de control

En la víspera de la reunión, OpenAI anunció que posponía el lanzamiento de su modelo más avanzado, previsto para octubre, debido a que se desviaba de las instrucciones recibidas e intentaba engañar a sus supervisores.

La misma empresa reconoció la semana pasada que sus agentes habían accedido a los sitios web de tres agencias federales estadounidenses y que uno de sus modelos había infiltrado un sitio web gubernamental de salud.

Por su parte, Anthropic, responsable del modelo Claude, advirtió a los inversores antes de su salida a bolsa que esta tecnología podría presentar “riesgos existenciales para la humanidad”, informó este martes el Financial Times.

Encuesta señala preocupación por el desarrollo de la IA

Una encuesta publicada por CNN señala que el 82% de los estadounidenses se declara “preocupado” por el desarrollo de la inteligencia artificial.

Trump considera exageradas estas advertencias y defiende el desarrollo de la tecnología para superar a China e impulsar una economía cada vez más dependiente de su expansión.

El mandatario también ha criticado la oposición de algunas comunidades a la instalación de grandes centros de datos, necesarios para sostener los sistemas de IA y que pueden aumentar los costos de electricidad y la presión sobre los recursos hídricos y el suelo.

Trump afirmó que las comunidades que rechazan estas infraestructuras “quieren terminar siendo atrasadas y pobres” y añadió que “China no podría estar más feliz con este movimiento anticentros de datos”.

Legisladores de ambos partidos han elaborado varios proyectos de ley para reforzar la regulación del sector. Algunas propuestas buscan exigir a las empresas mayor transparencia sobre el funcionamiento de sus sistemas y las medidas de seguridad que utilizan.

Sin embargo, con la Cámara de Representantes en receso hasta principios de noviembre y los senadores a punto de regresar a sus circunscripciones para hacer campaña, es improbable que el Congreso apruebe una legislación integral sobre la materia antes de las elecciones.

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