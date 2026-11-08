Sheinbaum responde a críticas por créditos del Infonavit: fondo supera el billón de pesos

En Chiapas, Sheinbaum entregó viviendas. Foto: Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó las acusaciones de un supuesto desfalco al Infonavit y al Fovissste, derivadas de la reestructuración de créditos hipotecarios que impulsa su administración.

Durante un evento del programa Vivienda para el Bienestar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria sostuvo que las modificaciones a los financiamientos buscan resolver deudas que aumentaron durante años, pese a que los trabajadores cumplían con sus pagos.

Vivienda para el Bienestar. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas https://t.co/StDKpgnWAo — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 8, 2026

Sheinbaum afirmó que reestructurar más de cinco millones de créditos no significa comprometer los recursos de los institutos de vivienda, sino corregir las condiciones de financiamiento que afectaron a los derechohabientes.

“Lo que estamos haciendo es justicia, porque ya habían pagado lo que tenían que pagar”, expresó la presidenta al responder a los señalamientos contra su política de vivienda.

¿Por qué Sheinbaum rechaza un desfalco al Infonavit y Fovissste?

La presidenta cuestionó las críticas relacionadas con la reducción de saldos, los descuentos y la liquidación de créditos hipotecarios.

Explicó que numerosos trabajadores enfrentaron financiamientos cuyo saldo aumentaba con el paso del tiempo, aun cuando realizaban sus aportaciones mensuales.

Según la mandataria, esta situación impedía que algunas familias terminaran de pagar sus viviendas, debido a las condiciones de actualización de sus deudas.

Por ello, defendió los mecanismos de reestructuración y rechazó que representen un incentivo para dejar de pagar los créditos.

“El mexicano o la mexicana siempre paga sus deudas, y si no, buscan la manera de ayudarse”, sostuvo.

La mandataria señaló que las modificaciones permiten disminuir saldos, ajustar mensualidades y facilitar la liquidación de financiamientos que anteriormente resultaban difíciles de cubrir.

Infonavit reporta un fondo superior al billón de pesos

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, respaldó la postura presidencial y presentó cifras sobre los recursos del organismo.

De acuerdo con los datos expuestos por el funcionario, el fondo registraba 140 mil millones de pesos en 2018, cuando comenzó la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Al concluir ese sexenio, en 2024, los recursos habían aumentado a 780 mil millones de pesos, según Romero Oropeza.

El funcionario aseguró que actualmente el fondo alcanza un billón 50 mil millones de pesos, cantidad que utilizó para responder a los cuestionamientos sobre su situación financiera.

Atribuyó parte del crecimiento al incremento del salario mínimo, que también influye en las aportaciones patronales destinadas a las cuentas de vivienda de los trabajadores.

Sin embargo, el aumento de los recursos acumulados no permite determinar, por sí solo, el impacto financiero de las reestructuraciones sobre la cartera hipotecaria del instituto.

¿Qué pasó con los créditos impagables del Infonavit?

El Gobierno federal puso en marcha mecanismos para modificar las condiciones de los créditos hipotecarios cuyo saldo aumentaba pese a los pagos de los trabajadores.

Entre las medidas aplicadas se encuentran las reducciones de saldos, los descuentos sobre intereses y los ajustes en las mensualidades.

En febrero de 2026, el Infonavit informó que había reestructurado 4 millones 856 mil créditos que presentaban problemas de pago en el país.

En Chiapas, el organismo reportó la corrección de 44 mil financiamientos, con los siguientes resultados:

2 mil créditos fueron liquidados

fueron liquidados 10 mil créditos recibieron una reducción sustancial de saldo

recibieron una reducción sustancial de saldo 32 mil créditos fueron reestructurados mediante descuentos de intereses, reducción de mensualidades y ajustes al saldo

Estas medidas forman parte de la estrategia federal para atender financiamientos que los derechohabientes no habían podido terminar de pagar.

El Infonavit también ha señalado que las reestructuraciones pueden favorecer la recuperación de pagos. En junio de 2026 presentó resultados de grupos de créditos cuyos ingresos mensuales aumentaron después de modificar sus condiciones.

Entregan viviendas y constancias de liquidación en Chiapas

Las declaraciones de Sheinbaum se produjeron durante una jornada del programa Vivienda para el Bienestar, en el conjunto habitacional Los Poetas, ubicado en Tuxtla Gutiérrez.

Durante el evento se reportó la entrega de 56 departamentos y 311 constancias de liquidación de créditos, como parte de las acciones federales de vivienda.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, explicó que las constancias permiten a los beneficiarios acreditar la conclusión de sus obligaciones hipotecarias.

En el caso del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), estas acciones están dirigidas a trabajadores que enfrentaron deudas durante varios años.

El programa también contempla la construcción de nuevas viviendas, la regularización de propiedades y la modificación de financiamientos existentes.

Con estas acciones, el Gobierno federal busca ampliar el acceso a la vivienda y facilitar que los trabajadores concluyan el pago de sus créditos hipotecarios.

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