INE busca frenar paro nacional: ofrece aumento de sueldo de 6%, vacaciones y mejores condiciones

Trabajadores del INE prevén paro. Foto: Cuartoscuro

Ante la convocatoria de un paro nacional de trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) para este lunes 9 de noviembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció una propuesta de aumento salarial del 6%, además de mejoras en las condiciones laborales, vacaciones, capacitación y equipamiento.

Mediante el comunicado 492, publicado este domingo 8 de noviembre, el organismo electoral informó que el incremento beneficiaría al personal con nivel FA1 y entraría en vigor en enero de 2027.

El anuncio ocurre mientras trabajadores de los módulos de credencialización exigen mejores salarios, estabilidad laboral y condiciones dignas de trabajo. La movilización podría afectar los trámites de la credencial para votar en distintas entidades del país.

#BoletínINE 📄 | Plantea INE incremento salarial del 6% en los MAC y anuncia mejoras laborales.



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¿Qué ofrece el INE para evitar el paro nacional?

El INE presentó una serie de medidas derivadas de una revisión de las condiciones salariales, laborales y operativas de sus módulos de atención.

Entre las principales propuestas se encuentran:

Aumento salarial del 6% para trabajadores con nivel FA1, a partir de enero de 2027

para trabajadores con nivel FA1, a partir de enero de 2027 Respeto a los descansos laborales , incluidos los 30 minutos destinados al consumo de alimentos

, incluidos los 30 minutos destinados al consumo de alimentos Vacaciones con una semana fija , del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027

, del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027 Capacitación dentro de la jornada laboral , para evitar afectaciones a los periodos de descanso

, para evitar afectaciones a los periodos de descanso Renovación de equipos tecnológicos utilizados en los módulos de atención

utilizados en los módulos de atención Mejor suministro de materiales e insumos, como papelería, combustible y artículos de limpieza

El organismo también anunció que revisará las funciones y responsabilidades del personal para mejorar la organización del trabajo.

¿Cuándo aumentará el sueldo de los trabajadores del INE?

De acuerdo con el comunicado, el incremento salarial del 6% comenzaría en enero de 2027, aunque la propuesta se dirige específicamente al personal de los módulos con nivel FA1.

Además, durante el primer trimestre del próximo año, el Instituto continuará analizando otros escenarios salariales y sus posibles fuentes de financiamiento.

La revisión incluirá el impacto del salario mínimo en la Zona Fronteriza, así como los recursos necesarios para integrar nuevas propuestas al presupuesto institucional de 2028.

Por lo tanto, el anuncio no representa un incremento generalizado para todos los trabajadores del INE.

INE también ofrece vacaciones y respeto a horarios laborales

Otra de las medidas anunciadas contempla establecer una semana fija de vacaciones durante el segundo periodo vacacional de 2026.

El periodo comprenderá del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027, mientras que los cinco días restantes se distribuirán de manera escalonada, conforme a las necesidades del servicio.

El Instituto también se comprometió a reforzar el cumplimiento de las disposiciones sobre jornadas laborales, descansos y prestaciones.

En particular, señaló que deberá respetarse el periodo de 30 minutos para consumir alimentos, conforme a la normatividad vigente.

Asimismo, buscará que las actividades de capacitación se realicen durante el horario de trabajo.

Renovarán equipos y atenderán pagos pendientes en módulos del INE

El organismo electoral informó que mantiene procedimientos para renovar el equipamiento tecnológico utilizado en los Módulos de Atención Ciudadana.

También dará prioridad al suministro de papelería, combustible, artículos de limpieza y otros materiales necesarios para prestar los servicios.

En cuanto a los recursos pendientes, anunció que atenderá los gastos de campo, viáticos, peajes y pasajes correspondientes a 2026.

Sin embargo, aclaró que estas acciones dependerán de los procedimientos administrativos y de la disponibilidad presupuestal.

¿Habrá paro nacional del INE este lunes 9 de noviembre?

La convocatoria de trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana contempla una movilización nacional para este lunes 9 de noviembre, en demanda de mejores condiciones laborales.

El anuncio del INE ocurre antes de la fecha prevista para la protesta, aunque el comunicado no confirma que los trabajadores hayan aceptado las propuestas ni que el paro se haya cancelado.

En caso de concretarse la suspensión de actividades, podrían registrarse afectaciones en los servicios de credencialización, como la inscripción al padrón electoral, renovación y reposición de credenciales para votar.

El Instituto señaló que mantendrá canales de comunicación mediante sus Juntas Locales y Distritales Ejecutivas para atender los planteamientos del personal.

También reconoció que algunas demandas requieren análisis, planeación y recursos presupuestales antes de concretarse.

Por ahora, el INE sostiene que las medidas anunciadas constituyen los primeros resultados de una revisión institucional y que continuará el diálogo con sus trabajadores.

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