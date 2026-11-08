Lando Norris gana GP de Brasil y Mercedes se asegura el título de constructores de F1

Lando Norris gana GP de Brasil.

El británico Lando Norris (McLaren) ganó este domingo el Gran Premio de Brasil 2026 de Fórmula 1, disputado en el circuito de Interlagos, en São Paulo, donde Mercedes conquistó el Mundial de Constructores.

El campeón mundial de 2025 consiguió su victoria número 14 en Fórmula 1, mientras que Max Verstappen (Red Bull) protagonizó una remontada desde el puesto 21 para terminar segundo.

El francés Isack Hadjar completó el podio en la tercera posición.

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La temporada tiene a sus dos grandes protagonistas: Kimi Antonelli se consagró campeón del mundo de pilotos, mientras Mercedes conquistó el título de constructores. Una campaña para recordar en el máximo… pic.twitter.com/qMs0fb0qIO — Claro Sports (@ClaroSports) November 8, 2026

¿Cómo ganó Lando Norris el Gran Premio de Brasil 2026?

Lando Norris arrancó desde la pole position, pero perdió el liderato durante los primeros metros de la carrera, luego de ser superado por Kimi Antonelli (Mercedes) y posteriormente por Liam Lawson (Racing Bulls).

Las condiciones del circuito de Interlagos complicaron la competencia. Aunque la lluvia dio una tregua al inicio, el asfalto permaneció húmedo, lo que provocó trompos y errores de varios pilotos.

Norris aprovechó un trompo de Antonelli en la vuelta 19 para recuperar el primer lugar y mantenerse al frente hasta cruzar la línea de meta, donde el futbolista brasileño Neymar ondeó la bandera a cuadros.

“Lo más importante hoy era mantener la calma, no cometer errores, y he conseguido lo que quería. Es fantástico estar en lo más alto del podio, y qué bien haberlo conseguido en Interlagos”, declaró Norris tras conseguir su podio número 50.

Mercedes gana el Mundial de Constructores de Fórmula 1

La escudería Mercedes se proclamó campeona de constructores de Fórmula 1 en 2026, gracias a los resultados de sus pilotos en el Gran Premio de Brasil.

Aunque ninguno subió al podio, George Russell terminó cuarto y Kimi Antonelli finalizó quinto, posiciones suficientes para asegurar matemáticamente el campeonato por delante de Ferrari.

Con este resultado, Mercedes consiguió su noveno título de constructores, el primero desde 2021, y puso fin al dominio de McLaren, campeón durante las dos temporadas anteriores.

La escudería alemana también igualó a Williams con nueve campeonatos, por detrás de Ferrari, con 16, y McLaren, con 10.

El director del equipo, Toto Wolff, reconoció la dificultad de repetir una racha como la que Mercedes consiguió entre 2014 y 2021.

“No creo que, en los tiempos que corren, con el nivel de profesionalidad que tienen ahora los equipos, se pueda repetir lo que hicimos nosotros: ocho campeonatos seguidos”, afirmó Wolff.

Max Verstappen remonta 19 posiciones en el GP de Brasil

Uno de los protagonistas de la jornada fue Max Verstappen, quien comenzó la carrera desde la posición 21 y logró terminar en el segundo lugar del Gran Premio de Brasil.

El neerlandés aprovechó las primeras vueltas y las condiciones de la pista para superar a sus rivales, en una actuación similar a la de 2024, cuando ganó en Interlagos tras arrancar desde el puesto 17.

“¡Fue una carrera muy exigente! Las primeras vueltas fueron fundamentales. Nos fue muy bien con los neumáticos intermedios, pero después no tanto. Aun así, salir desde la P21 y terminar en el podio es un buen resultado”, señaló Verstappen.

¿Cómo quedaron los primeros lugares del GP de Brasil 2026?

Los cinco primeros lugares del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 fueron:

Lando Norris (McLaren) — primer lugar

— primer lugar Max Verstappen (Red Bull) — segundo lugar

— segundo lugar Isack Hadjar (Red Bull) — tercer lugar

— tercer lugar George Russell (Mercedes) — cuarto lugar

— cuarto lugar Kimi Antonelli (Mercedes) — quinto lugar

Por su parte, Lewis Hamilton (Ferrari) finalizó noveno, mientras que los brasileños Gabriel Bortoleto (Audi) y Rafael Câmara (Haas) terminaron en las posiciones 16 y 20, respectivamente.

¿Qué carreras faltan en la Fórmula 1 2026?

Después del Gran Premio de Brasil, la temporada de Fórmula 1 2026 continuará con tres carreras pendientes:

Gran Premio de Las Vegas , Estados Unidos

, Estados Unidos Gran Premio de Catar

Gran Premio de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

Con Kimi Antonelli como campeón mundial de pilotos y Mercedes como campeón de constructores, ambos títulos ya están definidos antes del cierre de la temporada.