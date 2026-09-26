“R11”: Volcadura en La Lagunilla quedó grabada en video

En “R11“, la sección de Unotv.com que muestra imprudencias viales, faltas administrativas y delitos captados en video, presentamos el caso de un automóvil que terminó volcado en la zona de La Lagunilla, en la colonia Morelos, Ciudad de México. El vehículo perdió el control durante la madrugada y terminó impactando contra puestos ambulantes ubicados sobre el Eje 1 Norte.

Las imágenes muestran al automóvil avanzando a gran velocidad antes de comenzar a derrapar de lado por varios metros.

Finalmente, el vehículo chocó contra los puestos y quedó con las llantas hacia arriba. Vecinos del lugar acudieron para ayudar a los ocupantes del automóvil, mientras llegaban los servicios de emergencia.

ERUM atiende a seis tripulantes del automóvil

En los videos se observa cómo los vecinos sacaron cargando a los seis tripulantes del vehículo. Paramédicos del ERUM llegaron al sitio para brindarles atención médica y posteriormente realizar los traslados correspondientes a diferentes hospitales.

Con apoyo de un vehículo especializado, los bomberos lograron arrastrar la unidad y despejar la zona donde ocurrió el accidente.

¿Cuántos accidentes de tránsito hay en CDMX?

De acuerdo con datos de Semovi, durante el primer trimestre de 2026 se reportaron 111 personas fallecidas por accidentes de tránsito en la Ciudad de México.

Del total, tres personas murieron en volcaduras durante el periodo de enero a marzo.

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