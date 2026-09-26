Ayuntamientos desaparecidos en México desde 2025: estos son los 8 casos de Puebla y lo qué pasa en Juchitán

Juchitán podría sumarse a lista de ayuntamientos desaparecidos. Foto: Cuartoscuro

El asunto de la desaparición de ayuntamientos en México volvió a ser noticia tras el anuncio del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, sobre Juchitán de Zaragoza. Este caso se sumaría a los ocho municipios en Puebla que fueron desaparecidos a partir de 2025 y que son gobernados mediante Concejos Municipales.

Aunque el término puede generar confusión: la desaparición del ayuntamiento no significa que desaparezca el municipio ni que se suspendan los servicios públicos. Lo que se elimina es el ayuntamiento como órgano de Gobierno y, en su lugar, se establece una autoridad provisional que debe garantizar la administración municipal.

Ocho ayuntamientos de Puebla han desaparecido en este sexenio

El recuento de casos en México se centra en el estado de Puebla donde se ha dado el caso de ocho ayuntamientos desaparecidos. Las decisiones fueron tomadas por el Congreso local entre abril de 2025 y septiembre de 2026.

Las fechas y decretos de los primeros casos están documentados por el Congreso de Puebla y el orden jurídico estatal. En abril de 2025 se declaró la desaparición de Chalchicomula de Sesma; en mayo ocurrió lo mismo con Tlachichuca y en junio con San Nicolás Buenos Aires, Ahuazotepec y Cuautempan.

Los tres casos más recientes —Acatlán de Osorio, Esperanza y Tepeyahualco— fueron aprobados por el Congreso poblano el 12 de septiembre de 2026, con sus respectivos Concejos Municipales.

Acá el listado que incluye municipio, la fecha de desaparición y la situación actual de cada municipio:

Municipio Fecha de desaparición ¿Qué ocurrió? Quién gobierna ahora Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán) 7 de abril de 2025 Renuncia de integrantes del Cabildo tras la detención del alcalde Uruviel González Vieyra Concejo Municipal Tlachichuca 20 de mayo de 2025 Renuncia de integrantes del Cabildo después de la detención de Giovanni González Vieyra Concejo Municipal San Nicolás Buenos Aires 5 de junio de 2025 Renuncias de integrantes del Cabildo tras la detención de Ramiro González Vieyra Concejo Municipal Ahuazotepec 23 de junio de 2025 El alcalde Alfredo Ramírez Hernández se dio a la fuga y el Gobierno municipal quedó sin condiciones para continuar Concejo Municipal Cuautempan 23 de junio de 2025 El alcalde Gerardo Cortés Caballero permaneció prófugo y se revocó el mandato del Cabildo Concejo Municipal Acatlán de Osorio 12 de septiembre de 2026 Crisis política y renuncias que desarticularon al Cabildo Concejo Municipal Esperanza 12 de septiembre de 2026 Detención del alcalde y crisis en el Gobierno municipal Concejo Municipal Tepeyahualco 12 de septiembre de 2026 Detención del alcalde Said de Jesús Godos Luna Concejo Municipal

¿Por qué desaparecieron estos ayuntamientos?

Los ocho casos no obedecen exactamente a la misma situación. En algunos municipios la crisis se dio tras la detención del presidente municipal; en otros, con la renuncia de la mayoría de los integrantes del Cabildo o con conflictos políticos que terminaron por impedir el funcionamiento del gobierno local.

Chalchicomula de Sesna: el primer caso

El primer caso de esta administración en Puebla fue Chalchicomula de Sesma, conocido también como Ciudad Serdán.

El Congreso declaró la desaparición del Ayuntamiento el 7 de abril de 2025, después de que los integrantes propietarios y suplentes del Cabildo presentaran sus renuncias. El entonces alcalde Uruviel González Vieyra había sido detenido semanas antes.

El Congreso designó un Concejo Municipal, para concluir el periodo constitucional 2025-2027.

Tlachichuca: renuncias tras la detención del alcalde

El 20 de mayo de 2025, el Congreso poblano declaró la desaparición del ayuntamiento de Tlachichuca.

La decisión llegó después de la detención de Giovanni González Vieyra y de la posterior renuncia del alcalde suplente, la síndica y los regidores. Ante la falta de integrantes suficientes para mantener el Gobierno municipal, se instaló un Concejo Municipal.

San Nicolás Buenos Aires

El 5 de junio de 2025, el Congreso hizo lo propio con San Nicolás Buenos Aires, después de las renuncias de los integrantes del Cabildo.

El municipio estaba gobernado por Ramiro González Vieyra, quien había sido detenido y enfrentaba un proceso judicial. El Congreso aprobó la desaparición del Ayuntamiento y designó un Concejo Municipal

Ahuazotepec y Cuautempan

En Ahuazotepec, el Congreso declaró la desaparición del Ayuntamiento el 23 de junio de 2025 y nombró un Concejo Municipal. El entonces alcalde Alfredo Ramírez Hernández se encontraba prófugo después de un operativo realizado en mayo.

Ese mismo 23 de junio, el Congreso declaró desaparecido el Ayuntamiento de Cuautempan y designó un Concejo Municipal. El caso estaba relacionado con la situación judicial del entonces alcalde Gerardo Cortés Caballero, quien había permanecido prófugo durante varios meses.

Acatlán, Esperanza y Tepeyahualco: los casos más recientes

El segundo bloque de desapariciones ocurrió en septiembre de 2026, cuando el Congreso de Puebla intervino en tres municipios.

En Acatlán de Osorio, el problema fue principalmente político. La administración de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas enfrentó una confrontación con integrantes del Cabildo, quienes señalaron presuntas irregularidades administrativas y de obra pública. La alcaldesa señaló intereses políticos y la crisis estalló con la salida de los miembros del Cabildo, finalmente el Congreso declaró desaparecido el Ayuntamiento.

En Esperanza, la situación estuvo marcada por la detención del alcalde Isaac “N” durante un operativo realizado el 7 de septiembre de 2026. Después de esta crisis en el Gobierno municipal, el Congreso declaró desaparecido el Ayuntamiento y nombró un Concejo.

En Tepeyahualco, el detonante fue la detención del alcalde Said de Jesús Godos Luna, ocurrida el 4 de septiembre. La Fiscalía de Puebla lo señala por los delitos de abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal. El Congreso declaró desaparecido el Ayuntamiento pocos días después.

Los tres Concejos deberán concluir el periodo municipal vigente, que termina en octubre de 2027.

¿Qué pasa cuando desaparece un ayuntamiento?

La desaparición del Ayuntamiento no significa que desaparezca el municipio.

El municipio conserva su territorio, población, servicios y obligaciones. Lo que cambia es la autoridad encargada de administrarlo. Dependiendo de cada estado el Congreso actúa para que los servicios municipales no se detengan. Para mayor información se pude consultar la Ley Orgánica Municipal de cada estado.

¿Quién gobierna un municipio sin ayuntamiento?

El Concejo Municipal asume las funciones que normalmente corresponden al Ayuntamiento.

En Puebla, esta figura está contemplada en la legislación estatal y puede ejercer las atribuciones correspondientes a la presidencia municipal, sindicatura y regidurías. Su función es evitar un vacío de autoridad y mantener en operación la administración municipal.

En los casos de Puebla, los Concejos fueron designados para terminar el periodo constitucional 2024-2027.

Esto significa que no se elimina el Gobierno municipal ni el municipio queda bajo control permanente del Gobierno estatal. Se sustituye temporalmente al órgano de Gobierno elegido cuando éste ya no puede funcionar conforme a las condiciones previstas por la ley..

Juchitán podría ser el siguiente caso

El gobernador Salomón Jara anunció el 25 de septiembre de 2026 que solicitará formalmente al Congreso estatal la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, luego de la detención del alcalde Miguel “N”.

Jara explicó que busca preservar la gobernabilidad, la seguridad y la continuidad de los servicios públicos, además de establecer una autoridad temporal para hacerse cargo de la administración municipal. También anunció un refuerzo de la seguridad en la localidad.

Salomón Jara sostuvo que los servicios públicos, las tareas de seguridad, la atención social, las obras y las acciones de Gobierno deben mantenerse en las colonias, agencias y comunidades de Juchitán.

El dato de UNO TV Juchitán de Zaragoza ya ha sufrido este proceso en dos ocasiones: el 3 de agosto de 1983 cuando el Congreso de Oaxaca declaró la desaparición de poderes y ordenó un Concejo Municipal y el 10 de enero de 2002 cuando el Congreso de Oaxaca declaró la desaparición del ayuntamiento y la integración de un Consejo de Administración Municipal.

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