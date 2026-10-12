Pantallas e IA en las aulas: la tecnología y un nuevo modelo pedagógico son clave tras malos resultados en PISA

Experto analiza la actualidad de la educación en México | Foto: Pexels – IA

La prueba PISA 2025 reveló que 4 de cada 10 estudiantes mexicanos de 15 años quedaron por debajo del nivel básico en ciencias, lectura y matemáticas. A raíz de esto, la presidenta Claudia Sheinbaum comenzó un debate sobre el papel de las pantallas y la IA en el resago educativo mexicano.

Jesús García Vidal, figura de la psicología contemporánea en España y América Latina, sostiene una postura distinta a favor del uso de herramientas digitales, así como un nuevo modelo pedagógico, para transformar la enseñanza y elevar el aprendizaje escolar.

El falso debate sobre los celulares en los salones de clase

La Jefa del Ejecutivo anunció el pasado 21 de septiembre la decisión de prohibir el uso de pantallas, como de celulares y tablets, en las aulas para estudiantes de primaria y secundaria.

“El objetivo es recuperar la creatividad y evitar este uso indiscriminado de las pantallas que, particularmente vinculado con las redes sociales, puede tener impactos muy negativos“, dijo en Conferencia Matutina desde Palacio Nacional.

Unas semanas más tarde, el Dr. García Silva, creador de las baterías psicopedagógicas Evalúa, defendió la utilidad de los entornos virtuales a favor de la educación en México.

“Me parece un grave error sin entrar a discutirlo, no solo en este país, sino en muchos países, el centro se está poniendo en si se usa el celular o no”. Dr. Jesús García Vidal

El investigador español descartó que el uso habitual de dispositivos electrónicos impida a los estudiantes leer adecuadamente. “No soy un especialista en celulares, pero le voy a decir una cosa, yo no me creo que tengan tanta importancia las pantallas“, señaló.

El Dr. Jesús García Silva reconoció que la vida cotidiana hiperconectada exige habilidades lectoras para distinguir engaños y procesar información en internet, así como para procesar los textos en pantalla o desenvolverse con seguridad en la sociedad contemporánea.

“Nunca ha sido más importante leer, comprender que hoy por la pantalla. Porque usted pone: ‘Quiero comprar una televisión’ y salen siempre 300 mil dispuestos a engañarlo”, puntualizó Jesús García Vidal sobre la urgencia pedagógica actual.

La inteligencia artificial y los modelos educativos personalizados

En Conferencia Matutina del 21 de septiembre, la mandataria mexicana también dijo: “Eso no quiere decir que la Inteligencia Artificial o las pantallas no sean útiles, pero en el salón de clase no“.

Por su parte, el Dr. Jesús García Silva señaló, en entrevista con Unotv.com, que la inteligencia artificial aportará soluciones sin precedentes para atender la diversidad de habilidades en las escuelas.

Según sus palabras, las nuevas tecnologías permiten diseñar metodologías flexibles que superan las clases magistrales tradicionales impartidas a grupos numerosos.

“La IA nos va a dar herramientas absolutamente increíbles en este campo. Yo estoy trabajando en algunas de ellas para convertir la enseñanza en algo adaptado a cada alumno”. Dr. Jesús García Silva

El diseño universal de aprendizaje y el trabajo colaborativo facilitan que los estudiantes rezagados reciban apoyos pedagógicos visuales o de pares, de acuerdo con la perspectiva del especialista español.

El catedrático recordó que la tecnología también transformó la mecánica tradicional de la escritura. La enseñanza contemporánea no debe aferrarse a la caligrafía manual, ya que los teclados y dictados por voz ejercitan idénticos procesos cognitivos.

El aprendizaje acumulativo frente a la crisis de la prueba PISA

Los resultados negativos de México en la prueba PISA confirman rezagos que se repiten de forma inalterada desde 2008, de acuerdo con el Dr. Jesús García Silva.

El fracaso en lectura no proviene de una falta de capacidad intrínseca en los estudiantes del país, sino que los sistemas educativos fallan porque carecen de un currículo estructurado que garantice el dominio progresivo de los sonidos, la fluidez y la comprensión profunda.

“Seguramente habrá una parte de responsabilidad de los alumnos, pero con toda seguridad, el mayor porcentaje corresponde a las instituciones educativas y a las autoridades educativas. Son los auténticos responsables de ese nivel detectado en el estudio PISA“, según el Dr. Jesús García Silva.

Y agregó: “No podemos utilizar el estudio PISA para arreglar la educación, hay que utilizar una prueba que sea progresiva y que evalúe la acumulación de aprendizaje”.

La escuela mexicana debe abandonar los exámenes punitivos y adoptar evaluaciones formativas que detecten a tiempo qué procesos específicos están fallando. El verdadero reto nacional radica en reestructurar los planes de estudio y aprovechar la tecnología para personalizar la enseñanza.

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