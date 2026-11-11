Muere Stacy Keach, actor de “Mike Hammer” y “Prison Break”, a los 85 años

El actor tenía problemas de salud. Foto: Shutterstock

El actor Stacy Keach, reconocido por interpretar al detective privado Mike Hammer en televisión, murió ayer, martes 10 de noviembre a los 85 años en su casa de Magdalenka, Polonia.

Aunque su carrera abarcó varias décadas y lo llevó a participar en producciones televisivas, cinematográficas y teatrales, estuvo a punto de ser truncada cuando en 1984 intentó introducir cocaína en Gran Bretaña.

¿De qué murió Stacy Keach?

De acuerdo con el comunicado que su esposa, Malgosia Tomassi Keach,difundió a la prensa local, sobre su fallecimiento, el actor murió después de una larga y difícil lucha contra una grave afección cardíaca e insuficiencia cardíaca.

Anteriormente, Stacy Keach ya había enfrentado problemas de salud, pues en junio de 2017 sufrió un infarto mientras se encontraba en el escenario durante una presentación en Chicago, situación que provocó la cancelación de la temporada de la obra “Pamplona”, en la que participaba con un monólogo sobre Ernest Hemingway.

¿Quién fue Stacy Keach y en qué películas y series participó?

Stacy Keach fue un actor estadounidense nacido en 1941, a diferencia de varios actores, su carrera en Hollywood empezó casi a los 30 años; sin embargo, logró hacerse de una extensa trayectoria posteriormente en cine, televisión y teatro.

Fue considerado uno de los grandes intérpretes de Shakespeare, alcanzando reconocimiento internacional por interpretar al detective privado Mike Hammer, personaje creado por el novelista Mickey Spillane.

A lo largo de su carrera participó en producciones como “Prison Break”, donde interpretó a un alcaide, así como en “Nebraska”, película nominada al Óscar y dirigida por Alexander Payne. También formó parte de “Jay Kelly”, donde dio vida al padre del personaje interpretado por George Clooney.

Entre sus trabajos más conocidos destacan:

“Jesús de Nazaret”, de Franco Zeffirelli, donde interpretó a Barrabás, “American History X”, junto a Edward Norton, “Fat City” y “La vida y los tiempos del juez Roy Bean”, dirigidas por John Huston. En teatro, recibió una nominación al premio Tony por su interpretación de Buffalo Bill en la obra “Indians”. También representó personajes de Shakespeare como Hamlet, Ricardo III y el Rey Lear.

Stacy Keach estuvo en prisión por tráfico de cocaína

En 1984, cuando protagonizaba la serie “Mickey Spillane’s Mike Hammer”, Stacy Keach fue arrestado en el aeropuerto londinense de Heathrow por intentar introducir cocaína de contrabando a Reino Unido. Las autoridades encontraron aproximadamente 1.3 onzas de la droga ocultas en un bote de espuma de afeitar en aerosol y otros objetos de su equipaje, su secretaria también fue detenida.

El actor, que entonces tenía 44 años, recibió una sentencia de nueve meses de prisión y permaneció seis meses en la cárcel de Reading, Inglaterra. En su autobiografía “All in All: An Actor’s Life On and Off the Stage”, publicada en 2013, recordó el episodio como el peor momento de su vida.

Keach también reconoció que había desarrollado una dependencia a la cocaína desde mediados de la década de 1970, después de recuperar su libertad, decidió hablar públicamente sobre su experiencia y testificó ante una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre los riesgos de las adicciones.

Su carrera logró recuperarse en 1986, cuando regresó a la pantalla con “The Return of Mickey Spillane’s Mike Hammer” y posteriormente retomó su papel en la serie televisiva.

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