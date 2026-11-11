Conagua inicia trasvase de presa El Cuchillo a Tamaulipas pese a la petición de Nuevo León de frenarlo

Presa El Cuchillo. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) oficializó el inicio del trasvase desde la presa El Cuchillo, en China, Nuevo León, hacia la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, en cumplimiento con el acuerdo hídrico entre ambas entidades.

La decisión se da a pesar de las constantes declaraciones del gobernador Samuel García, quien había asegurado públicamente que estos envíos no se realizarían con el fin de “proteger el agua de Nuevo León”, priorizando que el recurso del estado permanezca reservado para consumo humano de los nuevoleoneses y no para riego agrícola en el vecino estado.

Conagua autoriza trasvase de la presa El Cuchillo, en Nuevo León

El trasvase fue aprobado tras cumplirse con los criterios técnicos fijados en el convenio de 1996, el cual estipula que si al mes de noviembre El Cuchillo supera los 315 millones de metros cúbicos y el embalse tamaulipeco no registra sus niveles óptimos, debe liberarse el excedente para el Distrito de Riego 026.

Mediante un comunicado, la Conagua informó que las maniobras de apertura de compuertas se realizarán de forma gradual bajo la supervisión del Organismo de Cuenca Río Bravo, con el objetivo de regular el caudal sobre el río San Juan y garantizar la seguridad operativa de la infraestructura.

AyD pide frenar trasvase en El Cuchillo; Conagua ignora petición

Horas antes de que comenzara el trasvase en la presa de El Cuchillo, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) solicitó a la Conagua detener el traslado de agua hacia Tamaulipas, argumentando que se debería “priorizar el interés público y social de la población neoleonesa”.

AyD mencionó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó de que el fenómeno de “El Niño” continúa fortaleciéndose y se especula que las temporadas de lluvias y huracanes de 2027 presenten anomalías severas similares a las experimentadas en 2026.

“Disponer del volumen actual de almacenamiento de El Cuchillo podría comprometer el abasto del área metropolitana de Monterrey para el cierre de 2027 y el año 2028”, mencionó.

Pese a la petición de cancelar el trasvase hacia Tamaulipas, la Conagua abrió las compuertas de la presa de El Cuchillo, alrededor de las 19:00 horas del día de ayer, 10 de noviembre.

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