Muere Alfredo Echávarri, capitán que llevó a Pumas a Primera División en 1962

Foto: IA

Alfredo Echávarri, exjugador de Pumas y capitán del equipo que consiguió el ascenso a Primera División en 1962, falleció a los 86 años, confirmó el equipo universitario en redes sociales, donde lamentó el fallecimiento del exfutbolista durante la tarde de este martes 10 de noviembre.

“El Club Universidad Nacional lamenta el sensible fallecimiento de Alfredo Echávarri Olvera”, se lee en la publicación.

El Club Universidad Nacional lamenta el sensible fallecimiento de Alfredo Echávarri Olvera. 🕊️ pic.twitter.com/yB5BYuEgvZ — PUMAS (@PumasMX) November 11, 2026

¿Quién fue Alfredo Echávarri?

Estudiante de Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alfredo Echávarri Olvera jugó como defensa central durante cuatro temporadas y ayudó al equipo a ganar el campeonato de Segunda División en la temporada 1961-1962.

“Yo fui producto de hacer una carrera profesional en la Facultad de Arquitectura de la Universidad y de ahí di el salto al equipo de futbol en Segunda División”, destacó el exfutbolista.

Ya en Primera División, el histórico capitán defendió los colores de Pumas durante dos años más.

“Fue muy importante haber mantenido al equipo esos dos primeros años en Primera División, que son los más difíciles al ascender cualquier equipo. Los Pumas para mí es una institución preciosísima y les deseo siempre a los jugadores que representan los colores azul y oro de los Pumas, lo defiendan con todo el corazón”, destacó en 2024.

Joaquín Beltrán se despide de Alfredo Echávarri

Joaquín Beltrán, también exjugador y capitán de Pumas, compartió una fotografía junto a Alfredo Echávarri, quien fue su suegro, acompañada de un mensaje de despedida.

“Gracias Alfredo porque perseguir tu sueño, y lograrlo, permitió que muchos jugadores después lográramos cumplir el nuestro. Gracias por tu bendición para formar una familia con Andrea, y salpicarnos todos los días de ese amor que solo tu podías dar”, escribió en su cuenta de Instagram.

Está previsto que durante la tarde de este miércoles se lleve a cabo una misa para Alfredo Echávarri en Santa Cruz del Pedregal de la Ciudad de México.

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