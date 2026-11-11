Detienen a 14 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en Benemérito de las Américas, Chiapas

Caen 14 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa. Foto: Gabinete de Seguridad

Un total de 14 personas, presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa, fueron detenidas durante un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales en la colonia Bellavista, en el municipio de Benemérito de las Américas, donde también fueron aseguradas armas de fuego, municiones y equipo táctico.

De acuerdo con información oficial, entre los detenidos se encuentran dos personas identificadas como presuntos líderes regionales de dicha organización criminal, aunque las autoridades no precisaron sus identidades ni el nivel de responsabilidad que tenían dentro de la estructura delictiva.

En Benemérito de las Américas, Chiapas, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la Policía Estatal y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, detuvieron a 14 personas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellas… pic.twitter.com/h5LE7X086A — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 11, 2026

El despliegue contó con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Policía Estatal y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

¿Qué aseguraron en el operativo?

Como resultado de las acciones fueron aseguradas 12 armas largas, 97 cargadores —62 abastecidos, 21 de plástico sin cartuchos y 14 de metal sin abastecer—, así como 882 cartuchos de diferentes calibres. Además, las corporaciones decomisaron 17 chalecos tácticos, cada uno equipado con dos placas balísticas.

Los 14 detenidos fueron identificados como:

Adrián “N”

Olvin “N”

Rolando “N”

Daniel “N”

Jovani “N”

Luis “N”

Omar “N”

Anderson “N”

José “N”

José C. “N”

Cecilio “N”

Ulises “N”

Esequiel “N”

Ernesto “N”

Las instituciones de seguridad señalaron que estas acciones forman parte de los operativos coordinados para detener a personas presuntamente relacionadas con actividades delictivas, retirar armamento de circulación y reforzar la seguridad en la entidad.

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