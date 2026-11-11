¡Cuidado con las incapacidades falsas! IMSS alerta por estafa en redes sociales

¡Así se ven las incapacidades falsas del IMSS! | Imagen: X (@Tu_IMSS)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió una alerta este martes con respecto a una estafa que consiste en incapacidades falsas emitidas a través de redes sociales que no tienen validez oficial para el organismo público descentralizado.

A través de sus redes sociales, la institución médica aclaró que sus trabajadores no venden incapacidades a los pacientes, quienes expresaron experiencias negativas con médicos que intentaron venderles recetas médicas.

“El IMSS no vende incapacidades, ni recetas falsas”, destacó.

🚨 ¡Cuidado con las incapacidades falsas!



El #IMSS no vende incapacidades ni recetas médicas.



🔎 Conoce cómo operan estas estafas, identifica las señales de alerta y evita poner en riesgo tus datos personales.



¡No te dejes engañar! ☝️ pic.twitter.com/WzIdl5FBtl — IMSS  (@Tu_IMSS) November 11, 2026

Así te estafan con las incapacidades falsas del IMSS

El IMSS reconoció la existencia de incapacidades falsas y, tras analizar la modalidad de fraude, explicó en su cuenta de X (antes Twitter) cómo operan los estafadores:

Te ofrecen incapacidades y recetas “del IMSS” en grupos de Facebook y WhatsApp

Te piden los siguientes datos: Número de Seguridad Social CURP Clínica Empresa

En minutos, llenan una plantilla con tus datos y te mandan un borrador

Pagas una cantidad (dependiendo de la oferta en particular)

Recibes un PDF que no existe en los sistemas del IMSS

Fuente: IMSS

El IMSS no detalló la identidad de algún grupo o usuario específico que perpetre este tipo de fraude digital, por lo que se desconoce si hay criminales o víctimas identificadas al respecto.

¿Cuál es el peligro de esta estafa?

La institución recordó que usar un documento falso, como el que se ofrece en redes sociales, es un delito, por lo que el comprador se arriesga a sufrir un despido justificado, según testimonios de usuarios en Facebook.

Además, los datos del comprador quedan en manos de estafadores que pueden hacer mal uso de ellos; en fraudes similares, los criminales usan la información de la víctima para crímenes futuros.

El organismo descentralizado instó a los patrones de las empresas a que verifiquen cualquier incapacidad en el Escritorio Virtual del IMSS en el apartado de “Consulta de incapacidades, patrón“.

¿Cómo identificar una incapacidad falsa del IMSS?

El IMSS compartió un ejemplo de incapacidad falsa que identificó y aclaró cuáles son los detalles a los que hay que prestar atención para identificarla:

Dice “UNF” en lugar de “UMF”

Tiene faltas de ortografía El IMSS detectó casos en los que se lee “efectué” en lugar de “efectúe”

Le falta el signo de apertura: “+CONOCES”

Mezcla tipografías de texto, pues se armó en un procesador de textos

El sello está pegado encima del texto

Fuente: IMSS

Cabe destacar que cada receta puede tener distintas particularidades; sin embargo, estos son los detalles que se pueden detectar para reconocer irregularidades.

¿Qué son las incapacidades del IMSS y cómo se tramitan?

Una incapacidad del IMSS se entrega cuando un trabajador se encuentra incapacitado para trabajar de manera temporal, debido a que sufra un padecimiento derivado de un accidente o enfermedad, o bien durante los periodos anteriores y posteriores al parto en el caso de trabajadoras aseguradas.

El médico del IMSS expedirá un certificado de incapacidad con el fin de justificar su ausencia en el trabajo durante los días que requiera para su recuperación.

Para expedir una incapacidad, el trabajador debe acudir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) correspondiente y un médico evaluará:

Síntomas

Condición física

Capacidad para trabajar

Si el médico de la institución determina que el paciente no puede desempeñar sus funciones, emitirá el certificado de incapacidad temporal, por lo que es importante contar con los siguientes documentos:

Identificación oficial

Número de Seguridad Social

Cartilla médica

Estudios clínicos (si aplica)

Una vez emitido el certificado de incapacidad, el trabajador debe entregarlo al área de Recursos Humanos o a su empleador para justificar la ausencia laboral.

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