Buen Fin: 4 herramientas de Google para comprar mejor durante la temporada de descuentos

Herramientas de Google para el Buen Fin. Foto: Uno TV

La temporada de descuentos trae consigo una gran cantidad de ofertas y promociones. Sin embargo, entre tantas opciones, encontrar el producto adecuado, comparar precios y saber si realmente conviene comprar puede convertirse en un desafío.

Para facilitar este proceso, Google cuenta con cuatro herramientas que incorporan inteligencia artificial (IA) y funciones de búsqueda visual para ayudar a los consumidores mexicanos a tomar mejores decisiones antes de comprar.

En Unotv.com te explicamos cómo funcionan el Modo IA, Google Lens, Search Live y Pruébatelo, así como la manera en que puedes aprovecharlas durante el Buen Fin y otras temporadas de ofertas.

¿Cuáles son las cuatro herramientas de Google para comprar mejor?

Foto: Uno TV

Estas funciones permiten desde encontrar regalos con características específicas hasta visualizar cómo podría quedarte una prenda sin necesidad de acudir a una tienda física.

1. Modo IA: encuentra regalos y compara productos

El Modo IA de Google permite realizar búsquedas mediante preguntas más detalladas y en lenguaje natural, como si estuvieras conversando con otra persona.

Por ejemplo, puedes pedir recomendaciones de juguetes de madera para un niño de dos años, con un presupuesto menor a 800 pesos y que puedan llegar antes de las fiestas de fin de año.

A partir de estas indicaciones, la herramienta puede ayudarte a explorar distintas opciones y encontrar productos que se ajusten a tus necesidades.

2. Google Lens: encuentra productos a partir de una fotografía

Si encuentras un artículo que te gusta, pero no sabes dónde comprarlo o cómo se llama, Google Lens puede ayudarte.

Esta herramienta permite utilizar la cámara del celular para fotografiar un objeto y buscar productos iguales o similares en internet.

También puedes complementar la búsqueda con texto para obtener resultados más específicos. Por ejemplo, si encuentras un sillón que te gusta, puedes buscar modelos parecidos, pero en otro color.

3. Search Live: resuelve tus dudas antes de comprar

Search Live permite interactuar con la inteligencia artificial mediante una conversación para resolver preguntas relacionadas con lo que estás observando.

Esta función puede ayudarte a obtener información adicional sobre un producto, conocer sus características o aclarar dudas antes de tomar una decisión de compra.

De esta manera, puedes profundizar en tu búsqueda sin limitarte a escribir palabras clave en el buscador.

4. Pruébatelo: visualiza cómo te queda la ropa

Comprar ropa por internet puede ser complicado cuando no tienes la posibilidad de probarte las prendas antes de adquirirlas.

Para atender esta situación, Google cuenta con Pruébatelo, una función que permite visualizar cómo podría lucir una prenda en una persona mediante tecnología de inteligencia artificial.

La herramienta busca ofrecer una referencia visual antes de realizar una compra y facilitar la elección de ropa cuando se compra en línea.

¿Qué buscan los mexicanos durante la temporada de ofertas?

De acuerdo con datos compartidos por Google, los consumidores mexicanos comienzan a investigar y comparar productos incluso antes de que inicien las jornadas de descuentos.

La compañía destaca que el interés de búsqueda por el término Buen Fin aumentó 400% durante los últimos tres meses, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Además, el 41% de los consumidores considera relevantes los envíos gratuitos al momento de realizar una compra.

Entre los beneficios que también toman en cuenta se encuentran los descuentos directos, las ofertas relámpago y los meses sin intereses.

Por ello, además de identificar las promociones disponibles, comparar alternativas y revisar las condiciones de compra puede ayudar a aprovechar mejor el presupuesto durante esta temporada.

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