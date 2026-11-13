Microsoft “vuelve a la vida” tras varias horas: ¿por qué fallaron Outlook, Teams y otros servicios?

Una “carga elevada” provocó una caída masiva en Microsoft | Foto: AFP

Los servicios de Microsoft, que incluyen a Outlook y Teams, comenzaron a regresar a la normalidad durante la mañana de este viernes, según dio a conocer la propia compañía en redes sociales. Cabe destacar que las plataformas estuvieron caídas desde la tarde del jueves y durante la madrugada de este 13 de noviembre.

La compañía tecnológica descartó que los fallos en su sistema se debieran a un ciberataque, sino que atribuyó lo sucedido a una “carga elevada” que se ha ido solucionando poco a poco, según dejaron ver en X (antes Twitter).

Microsoft se recupera lentamente a nivel global

Microsoft informó este viernes de “progresos continuos” en la restauración de sus servicios afectados desde la víspera por una falla mundial, casi restaurando la normalidad en sus servicios, según compartió a las 08:17 horas (tiempo del Centro de México) en X.

“Seguimos observando mejoras en la disponibilidad del servicio; las colas de correo electrónico se han reducido considerablemente y se acercan a los niveles normales”. Microsoft 365 Status

We’re continuing to see improvements in service availability, with email queues significantly reduced and approaching normal levels. Some users may still experience intermittent access issues or delayed email delivery as recovery continues. We’ve implemented additional mitigation… — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026

Sin embargo, recalcó: “Es posible que algunos usuarios sigan experimentando problemas de acceso intermitentes o retrasos en la entrega de correos electrónicos a medida que avanza la recuperación“.

La compañía informó que sus expertos implementaron medidas de mitigación adicionales y se encuentran restaurando la infraestructura restante que se vio afectada.

“Seguimos investigando problemas residuales en el servicio, al tiempo que supervisamos de cerca el estado del mismo y validamos la recuperación en los distintos métodos de conexión afectados“, añadió Microsoft.

Usuarios confirman recuperación de Outlook

Cerca de las 07:30 horas (tiempo del Centro de México), un reportero de Unotv.com finalmente logró acceder a los servicios de Outlook y Teams, luego de que no pudiera utilizarlos desde cerca de las 14:00 horas del jueves.

El servicio de correo electrónico volvió a responder con normalidad tanto en la versión web como en la aplicación móvil, mostrando correos y archivos pendientes del día anterior.

La plataforma que detecta fallas en sitios web, conocida como Downdetector, mostraron una disminución importante en el número de reportes de Outlook, con tan sólo 285 denuncias con corte a las 08:34 horas de este viernes.

Cabe destacar que el grueso de reportes alcanzó su pico a las 12:19 horas del jueves con 4 mil 810 denuncias en Downdetector, abarcando únicamente las quejas correspondientes a México.

¿Qué le pasó a Microsoft y por qué fallaron sus servicios por tantas horas?

Microsoft también señaló este viernes que no se detectaron indicios de que la caída global de su servicio de correo electrónico Outlook se deba a “una actividad maliciosa”.

“Por el momento, no tenemos constancia de ninguna actividad maliciosa que esté provocando este incidente”. Microsoft

Además de descartar un ciberataque a sus sistemas, Microsoft atribuyó la interrupción del servicio a una “carga elevada” en su infraestructura, de acuerdo con la cadena británica BBC.

Cabe destacar que el término de “carga elevada” se refiere a la situación en la que los servidores soportan un volumen de carga mucho mayor del habitual.

En el caso de la interrupción del servicio de Microsoft, un gran número de servidores quedaron “inesperadamente inaccesibles”, según informó la compañía, lo que generó un tráfico adicional en los servidores restantes, sobrecargándolos.

Servicios de México y el mundo se vieron afectados por las fallas

Desde la red de salud británica hasta empresas automovilísticas, pasando por millones de usuarios, la avería mundial de Microsoft tuvo un impacto generalizado.

Las fallas generalizadas en los servicios de Microsoft también afectaron la operación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que este jueves 12 de noviembre alertó a los usuarios de comercio exterior sobre intermitencias en sus sistemas.

“Debido a las fallas generalizadas en el servicio de Microsoft, los sistemas de la Agencia Nacional de Aduanas de México están presentando intermitencias en su operación”. ANAM

⚠️ A todas las personas usuarias de comercio exterior:

🛃 Debido a las fallas generalizadas en el servicio de @Microsoft, los sistemas de la Agencia Nacional de Aduanas de México están presentando intermitencias en su operación.

🌐 Agradecemos su comprensión mientras se… — Aduanas de México (@AduanasMx) November 13, 2026

En Reino Unido, varias entidades locales del servicio público de salud británico reportaron dificultades debido a los fallos en el sistema de Microsoft, provocando “un grave impacto en los servicios de ambulancias y los centros del NHS”, dijo Rachel Harrison, del sindicato GMB.

En Nueva Zelanda, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió un aviso indicando que su “capacidad para recibir correos electrónicos se ha visto afectada por la interrupción global de Microsoft“, lo que repercutía en “todas las embajadas, consulados y oficinas de representación del país en todo el mundo“.

El ministro de Economía de Japón, Ryosei Akazawa, advirtió en la prensa local de que la avería tendría “un impacto significativo” debido al elevado número de personas que utilizan los programas de Microsoft.

En India, por su parte, varias compañías aéreas advirtieron que probablemente no recibirían las solicitudes de sus clientes.

El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Workhorse Group aplazó la publicación de sus resultados del tercer trimestre, y el operador bursátil Euronext sugirió a las empresas cotizadas en sus mercados ponerse en contacto por teléfono en caso de ser necesario.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.