Polémicas de Lucía Jazmín Torres, la joven funcionaria de Oaxaca acusada de amenazas

Polémicas de Lucía Jazmín Torres Castillo. Foto: Secretaría de Gobierno de Oaxaca.

En redes sociales, usuarios realizan críticas a la funcionaria Lucía Jazmín Torres Castillo, pues consideran que su nombramiento como encargada del despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal de Oaxaca se da en extrañas circunstancias por su edad, por haber egresado de la universidad apenas hace un año y también por no contar con experiencia política. Además, la diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Aracely Cruz, recientemente la acusó de amenazas y aseguró que ella le dijo tener familiares con vínculos con el crimen organizado.

Las polémicas que rodean a Lucía Jazmín Torres Castillo

Usuarios, medios y personajes políticos han comenzado a hacer cuestionamientos sobre el nombramiento de Lucía Jazmín Torres Castillo como encargada del despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal de Oaxaca, el cual ocurrió apenas el pasado 5 de noviembre.

No es maestra, solo licenciada en Derecho

En esa ocasión, la Secretaría de Gobierno, a cargo de Jesús Romero, compartió la toma de protesta de Lucía Jazmín, quien a pesar de contar únicamente con la cédula profesional de licenciada en Derecho, en la publicación se hizo mención de que también cuenta con el grado académico de maestra.

“El secretario de Gobierno, Jesús Romero, tomó protesta a la Mtra. Lucía Jazmín Torres Castillo como encargada de despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal”, se lee en la publicación.

Nombramiento de Lucía Jazmín Torres Castillo. Foto: Secretaría de Gobierno Oaxaca.

Situación que se puede constatar en el Registro Nacional de Profesionistas, pues únicamente aparece su cédula profesional como licenciada en Derecho por parte de la Universidad La Salle de Oaxaca, la cual obtuvo apenas en mayo de 2026, habiéndose titulado en noviembre de 2025.

Esto ha provocado varias críticas en redes sociales, pues usuarios señalan que esto hace que su nombramiento sea raro, dándose tan solo unos meses después de que se titulara de la universidad, cuestionando su experiencia laboral y política.

Aseguran que no cuenta con experiencia política

Por otra parte, mencionan que Lucía Jazmín Torres Castillo no cuenta con suficiente experiencia política para desempeñarse como encargada del despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal de Oaxaca.

Llevando a cabo un consulta sobre su perfil profesional, únicamente aparece que fue secretaria ejecutiva de la Coordinación de Delegados de Paz Social en Oaxaca en 2024.

Por su poca experiencia laboral y política, usuarios en redes sociales y personajes políticos cuestionan sus capacidades para desempeñar un cargo dentro de la Secretaría de Gobierno del estado.

Acusada de amenazas y de tener familiares vinculados al crimen organizado

Sumado a todo esto, la diputada federal Aracely Cruz Jiménez del Partido del Trabajo (PT) denunció a través de sus redes sociales oficiales que fue víctima de intimidaciones y amenazas por parte de Torres Castillo, por lo que solicitó medidas de protección para salvaguardar su integridad, la de sus colaboradores y su familia.

En conferencia de prensa, la legisladora explicó que los hechos ocurrieron en varias mesas de diálogo en las que acompañó a las autoridades electas de San Juan Mazatlán, quienes, pese a contar con una resolución favorable de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral, no habían sido acreditadas por las autoridades estatales.

Aquí les comparto mi pronunciamiento completo en conferencia de prensa pic.twitter.com/Q0WUtbK5rS — Aracely Cruz (@MAracely_Cruz) November 10, 2026

Según la diputada, durante las reuniones sostenidas con el secretario de Gobierno, Jesús Romero López y Lucía Jazmín Torres Castillo, ella realizó señalamientos sobre presuntos vínculos de las autoridades municipales con grupos del crimen organizado.

Además, Aracely Cruz denunció que durante esos encuentros recibió comentarios que consideró intimidatorios por parte de Torres Castillo, principalmente cuando hizo referencia a su familia y a supuestos vínculos con el crimen organizado en la región.

“Yo no quiero ser un número más y no quiero que me maten. Por eso lo vengo a denunciar”, dijo la legisladora y agregó que hará llegar las grabaciones y los elementos con los que cuenta al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Torres Castillo responde a críticas y acusaciones

Tras las críticas en redes sociales y las acusaciones hechas por la diputada federal Aracely Cruz, Lucía Jazmín Torres Castillo compartió un comunicado respondiendo a todo ello.

Primero, rechazó tener relación con una cuenta de X que le ha sido atribuida recientemente. Aseguró que el perfil no es suyo ni lo administra, por lo que aseguró que ya lo reportó a la Policía Cibernética de Oaxaca y que presentó una denuncia para investigar la presunta suplantación de identidad y solicitar el retiro de los perfiles falsos.

Igualmente, la funcionaria oaxaqueña rechazó los señalamientos y descalificaciones que dijo ha recibido por ser una mujer joven. Comentó que su edad y género no deben utilizarse como motivos para cuestionar su preparación, capacidad o derecho a ocupar un cargo público, y condenó la violencia y cosificación en su contra.

Comunicado de Lucía Jazmín Torres Castillo.

Y sobre las críticas a su desempeño como jefa del Departamento de Seguimiento de Acuerdos de la Secretaría de Gobierno, indicó que cualquier señalamiento debe sustentarse con pruebas y presentarse ante las autoridades competentes, sin mencionar directamente las acusaciones de la legisladora del PT.

“En cuanto a los señalamientos sobre mi desempeño como Jefa de Departamento de Seguimiento de Acuerdos de la Secretaría de Gobierno, si existen pruebas que los sustenten, corresponde presentarlas ante las autoridades competentes para su valoración”, se lee en el comunicado donde por último dijo que seguirá desempeñando sus responsabilidades con profesionalismo, compromiso y respeto a la ciudadanía.

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