Muere Efraín Rosas León, actor de "La Familia P. Luche", a los 56 años... ¿pedía dinero para sobrevivir?

Foto: ANDA

Efraín Rosas León, actor conocido por su participación en programas como “La Familia P. Luche” y “La Rosa de Guadalupe”, entre otros, falleció a los 56 años.

El fallecimiento de “El Gallo”, como también era conocido, fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) durante este jueves.

“Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y compañeros, a quienes expresamos nuestras más sinceras condolencias”, destacó en sus cuentas de redes sociales.

La Asociación Nacional de Actores

lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro socio EFRAÍN ROSAS LEÓN, “EL GALLO”



Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y compañeros, a quienes expresamos nuestras más sinceras condolencias.



Descanse en paz. 🕊️ pic.twitter.com/EzEkNJI9GW — Asociación Nacional de Actores (@andactores) November 12, 2026

Por su parte, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) también compartió sus condolencias a familiares y amigos del intérprete.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Efraín Rosas León ‘El Gallo’. La ANDI envía a sus familiares y amigos las más sentidas condolencias”, escribió la asociación.

Efraín Rosas León pidió apoyo económico en redes sociales

En su cuenta de Facebook el histrión compartía diversas fotografías de los llamados a programas y películas a los que acudía.

Asimismo, se pueden apreciar muchas imágenes en las que se le ve acompañado de otros artistas como Eugenio Derbez o Alfonso Zayas, entre otros.

Sin embargo, tras su fallecimiento, trascendieron unas de publicaciones en las que pedía apoyo de sus seguidores.

En una de ellas, en agosto de este año, solicitó a directores la oportunidad de trabajar en algún proyecto.

“Amigos directores denme la oportunidad de trabajar en algún proyecto de largometraje, cortometraje, telenovela o serie y comerciales, inviten a sus castings, gracias”, se lee en su publicación.

Asimismo, en marzo de este año, pidió dinero para poder comprar un bóiler. También mencionó que, una vez que estuviera instalado, podría rentar las habitaciones de su casa, ya que su inquilino se iría pronto ya que no podía bañarse.

“Espero pronto salir de esta bronca y que mis publicaciones sean siempre de agrado para todos ustedes, gracias por la amistad sin conocerme y gracias por su apoyo económico que puedan darme, muchas gracias y que Dios nuestro señor los bendiga siempre”, se lee en la publicación.

En junio, también solicitó ayuda a sus compañeros de la ANDA y la ANDI. “Compañeros actores y actrices saben si en la ANDI podrán hacerme un préstamo ando muy amolado y sólo tengo 20 pesos“, escribió.

También mencionó que, por su estado de salud, ya que padecía diabetes, tuvo dificultades para trabajar. “Debido a mi salud no he podido trabajar por mis desmayos que he tenido en mi departamento, oren por mi, gracias“.

¿En qué películas y programas participó Efraín Rosas León?

“El Gallo” tuvo participaciones en películas, telenovelas y series, algunas de ellas son:

“La Familia P. Luche”

“La Rosa de Guadalupe”

“Hasta que el dinero nos separe”

“Camelia la Texana”

“Tenemos la carne”

“Todas las pecas del mundo”

“Párvulos: Hijos del Apocalipsis”

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento de Efraín Rosas León.

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