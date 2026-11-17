Donald Trump. Foto AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó al Congreso 50 mil 100 millones de dólares para modernizar los sistemas de control de tráfico aéreo y la infraestructura aeroportuaria, luego de que una falla obligara a suspender los vuelos durante cuatro horas en todo el país el pasado viernes y provocara la cancelación de miles de operaciones.

La petición fue formalizada mediante una carta enviada a los legisladores por el secretario de Transporte, Sean Duffy; el administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, y el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought.

El documento detalla que los recursos se distribuirían en cinco partidas de aproximadamente 10 mil millones de dólares cada una, con el objetivo de atender las deficiencias tecnológicas y operativas que afectan al sistema de aviación estadounidense.

¿En qué se invertirían los 50 mil millones de dólares?

De acuerdo con la propuesta del gobierno de Trump, los recursos se destinarían a cinco áreas prioritarias:

Sistemas de control aéreo: actualización de tecnología, incluidas las redes de comunicación.

Infraestructura aeroportuaria: mejoras en las instalaciones de los aeropuertos del país.

Terminales: modernización de edificios e instalaciones que presentan antigüedad.

Centros de control: construcción de cinco nuevos centros regionales para sustituir los 22 que operan actualmente.

Torres de control: renovación o construcción de 140 instalaciones.

Los funcionarios argumentaron que la reciente interrupción de operaciones evidenció la necesidad de acelerar estas inversiones.

“Equipos obsoletos y antiguos interrumpieron las comunicaciones de las aeronaves y las señales de radar“, señalaron en la carta dirigida al Congreso.

Suspensión de vuelos desató caos aéreo en Estados Unidos

La solicitud de recursos se presentó después de que el viernes pasado se suspendieran los vuelos durante cuatro horas en todo Estados Unidos, situación que provocó la cancelación de miles de operaciones y afectaciones que se prolongaron durante el fin de semana.

De acuerdo con la información difundida, el paro nacional de vuelos fue el más prolongado desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Horas después de la interrupción, el secretario de Transporte, Sean Duffy, había solicitado 50 mil millones de dólares en fondos de emergencia para atender las deficiencias del sistema.

Demócratas cuestionan solicitud de Trump

La petición de recursos adicionales generó críticas entre legisladores demócratas, quienes cuestionaron el manejo de los miles de millones de dólares que ya habían sido aprobados para la Administración Federal de Aviación.

Rosa DeLauro, integrante demócrata del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, criticó la propuesta y acusó a Duffy de solicitar un rescate financiero sin presentar un plan suficiente para justificar el gasto.

Por su parte, Donald Trump responsabilizó a los equipos antiguos y a administraciones anteriores por las fallas que provocaron la interrupción de los vuelos.

La solicitud de 50 mil 100 millones de dólares deberá ser revisada por el Congreso estadounidense, donde la propuesta enfrenta cuestionamientos sobre la administración de los recursos y la necesidad de nuevas inversiones para modernizar el sistema aéreo del país.

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