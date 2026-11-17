Protesta en el Tecnológico Nacional de México en Colima. Foto: Abraham Acosta.

Estudiantes del Tecnológico Nacional de México, campus Colima, realizan una manifestación al interior y exterior de la institución para exigir la renuncia o destitución de su director, a quien señalan de presuntos actos de corrupción y desvío de recursos.

Estudiantes del Tecnológico Nacional de México difunden pruebas

En el campus Colima del Tecnológico Nacional de México, alumnos y alumnas llevan a cabo una protesta para denunciar al director del plantel por corrupción y desvío de recursos.

Los inconformes aseguran que estas irregularidades han provocado el deterioro de las instalaciones educativas. Como evidencia, han difundido fotografías y videos en los que muestran filtraciones de agua, sanitarios fuera de servicio y problemas de abastecimiento de agua potable.

Exigen que se investigue el manejo de recursos

Los estudiantes también cuestionan la gestión del director, quien lleva aproximadamente dos años al frente del plantel, y demandan que se investigue el manejo de los recursos destinados a la institución.

Como parte de la protesta, los manifestantes bloquearon la avenida Tecnológico, una de las principales arterias de comunicación entre los municipios de Colima y Villa de Álvarez, lo que genera afectaciones a la circulación vehicular.

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