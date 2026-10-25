Marcha por agua limpia en Guadalajara cambia de formato

Asamblea por agua limpia en Guadalajara. Foto: Especial

La tercera movilización por el agua limpia en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, cambió de formato este domingo 25 de octubre. En lugar de marchar hacia Palacio de Gobierno o Casa Jalisco, los colectivos se reunieron en una asamblea en el Parque Revolución, conocido como Parque Rojo, para organizarse y definir nuevas acciones de presión a las autoridades.

Colectivos buscan soluciones por el agua en Jalisco

El colectivo Un Salto de Vida explicó que la convocatoria reunió a especialistas en temas hídricos, representantes de pueblos y colonias afectadas por la mala calidad del agua, así como a comunidades que rechazan proyectos como la termoeléctrica propuesta en Acatlán de Juárez, junto a la laguna de Atotonilco.

Los participantes buscan construir iniciativas ciudadanas para exigir soluciones de fondo y garantizar el acceso a agua limpia.

Hasta el momento, la asamblea se desarrolla en calma.

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