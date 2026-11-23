Las consecuencias podrían ser catastróficas. Foto: Shutterstock

El fenómeno de El Niño podría convertirse en mega y hacer que el mar aumente hasta 10 grados Celsius cerca de las islas Galápagos y frente a las costas de Perú, causando casi un millón de muertes y diversos estragos alrededor del mundo, de acuerdo con el meteorólogo Ryan Maue,.

“Anomalía de temperatura superficial del mar de +10 °C cerca de Galápagos y frente a la costa de Perú, esto es ahora un Mega El Niño”, escribió Maue en X.

+10°C sea surface temperature anomaly near Galapagos 🐢and off coast of Peru.



This is now a Mega El Niño. pic.twitter.com/xfavOfY16L — Ryan Maue (@RyanWeather) November 22, 2026

El calentamiento causó preocupación en especialistas, quienes advierten que este episodio podría alcanzar una intensidad inusual y modificar los patrones climáticos en distintas regiones.

Más de 920 mil muertes mundiales y otras consecuencias por “Mega El Niño”

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) señala que las temperaturas podrían superar en más de seis veces las de un El Niño típico entre noviembre y enero

El meteorólogo Ryan Maue advirtió sobre este registro y consideró que el fenómeno ya puede describirse como un “Mega El Niño”, pues el incremento de temperatura de hasta 10 grados genera preocupación en el experto por sus posibles repercusiones en los patrones climáticos y las temperaturas de distintas regiones del mundo.

Sin embargo, la anomalía de 10 grados Celsius corresponde, según el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, a una región localizada y no representa las condiciones de todo el Pacífico central, donde las temperaturas se encuentran entre 3 y 4 grados Celsius por encima del promedio.

Por otra parte, el consorcio de investigación Climate Impact Lab, proyecta 920 mil muertes adicionales relacionadas con el calor entre junio de 2026 y abril de 2027 debido a El Niño; la cifra representa más de 60 mil fallecimientos por encima de su estimación anterior.

Además, las consecuencias de este incremento serían mayor número de incendios forestales, especialmente en zonas como Indonesia, la ausencia de lluvias monzónicas en zonas como India y los cambios en las redes tróficas acuáticas.

Sobre esto, la climatóloga Rebekah Jones expresó su preocupación por la intensidad que podría alcanzar este episodio y advirtió que este niño será histórico, pues es 1.1 grados más fuerte que el más histórico.

“No puedo enfatizar lo suficiente lo potencialmente catastrófico que será este fenómeno de El Niño… El récord actual del El Niño más extremo lo ostenta el evento de El Niño de 1877, con una anomalía que alcanzó los 3,5 °C. El cambio climático provocó una pérdida de población mundial del 3-4 %. Los científicos proyectan que el El Niño de este año pulverizará ese récord. En El Niño 1+2, ya se han alcanzado los 4,6 °C. Rebekah Jones, climatóloga

Jones también señaló que la anomalía podría superar el récord de 3.5 grados Celsius registrado durante el episodio de 1877, al que se atribuyen alrededor de 50 millones de muertes, equivalentes al 3 o 4% de la población mundial de aquella época.

¿Qué efectos tendría un Mega El Niño en México?

El investigador Guillermo N. Murray Tortarolo de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió que entre abril y mayo de 2027 podrían registrarse temperaturas récord en distintas ciudades del país, acompañadas de un mayor riesgo de incendios forestales.

Además recordó que el episodio de El Niño de 1997-1998 dejó graves consecuencias en el país.

Durante 1998 se registraron más de 14 mil incendios forestales que afectaron cerca de 850 mil hectáreas, una superficie equivalente a casi seis veces la Ciudad de México.

Los efectos en México no son iguales para todo el país

Especialistas de la UNAM advirtieron desde septiembre que El Niño no afectará de la misma manera a todo México, ya que algunas regiones podrían registrar lluvias intensas, mientras que otras enfrentarían sequías y altas temperaturas, dependiendo de la época del año.

El investigador Alejandro Jaramillo Moreno pronosticó, en ese momento, la llegada de lluvias superiores a lo normal en partes del norte y occidente del país.

Y para 2027, los especialistas identificaron otros posibles impactos:

Noreste: aumento de lluvias entre enero y marzo

aumento de lluvias entre enero y marzo Centro, sur y sureste: posible sequía entre abril y junio

posible sequía entre abril y junio Distintas regiones: mayor riesgo de incendios entre febrero y junio

mayor riesgo de incendios entre febrero y junio Zonas urbanas: incremento de días con mala calidad del aire

Jorge Zavala Hidalgo, también investigador de la UNAM, advirtió sobre una temporada invernal con más frentes fríos, algunos de ellos más severos y duraderos.

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