Robot humanoide toca el piano junto a un humano en China: video

Robot toca el piano foto: Reuters

Un robot humanoide sorprendió a turistas y residentes en la isla de Gulangyu, en la provincia de Fujian, China, al tocar el piano e incluso realizar un dueto junto a un intérprete humano.

El peculiar momento ocurrió durante las vacaciones por el Día Nacional, este 1 de octubre, mientras que la presentación formó parte del evento “Tecnología y música clásica: un flash mob robótico”, realizado dentro de la edición 15 de la Semana del Arte del Piano de Gulangyu.

La tecnología y la música se unieron durante esta presentación, donde los asistentes pudieron observar las habilidades del robot frente al instrumento, además de su interacción con músicos.

Humanoid Robot Plays Piano in Duet With Human Performer pic.twitter.com/ySdgEuOzFd — Firstpost (@firstpost) October 2, 2026

Robot humanoide toca el piano

El robot humanoide se presentó y tocó frente al piano mientras un grupo de mujeres cantaba, asimismo, compartió un momento con un músico para interpretar una canción a cuatro manos frente a las personas que se encontraban en el lugar.

Primero se pudo ver al robot interpretando la melodía “Las olas de Gulangyu” en el Muelle del Piano, mientras sus dedos mecánicos se movían sobre las teclas y las notas emanaban del instrumento.

Posteriormente llegó uno de los momentos destacados de la presentación, cuando la máquina y el hombre se unieron para realizar un dueto con el tema “Blue and White Porcelain”.

La interpretación mostraba los dedos del músico y del robot alternándose entre las teclas negras y blancas del piano, creando una presentación en la que la tecnología compartió el escenario con un intérprete humano.

Cabe mencionar que en el evento también hubo otros robots que mostraron sus habilidades para bailar frente a los turistas y residentes que se detuvieron para observar el espectáculo.

La edición 15 de la Semana del Arte del Piano de Gulangyu se realizará hasta el 6 de octubre y contará con más de 60 eventos musicales, convirtiendo a la isla en un punto de encuentro entre diferentes presentaciones artísticas durante estos días.

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