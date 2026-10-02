Amazon Pet Fest: fechas, horarios y cómo llegar al festival para mascotas en CDMX

Amazon Pet Fest México 2026 será gratuito en CDMX. Foto: Cuartoscuro | ilustrativa

El Amazon Pet Fest México 2026 se realizará este sábado 3 y domingo 4 de octubre en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, donde los asistentes podrán disfrutar de actividades, concursos y experiencias con sus mascotas.

El festival será gratuito y estará abierto al público para que lleven a sus perros, gatos o animales de compañía y que convivan con otras mascotas.

El evento se llevará a cabo de 10:00 a 18:00 horas y ofrecerá distintas opciones para que las familias pasen un día al aire libre.

¿Qué actividades habrá en el Amazon Pet Fest México?

Durante los dos días, los asistentes podrán participar en diferentes experiencias diseñadas para compartir con sus mascotas.

Entre las actividades anunciadas se encuentran:

Agility Park: espacio para actividades de agilidad canina

espacio para actividades de agilidad canina Splash Pool: zona acuática para las mascotas

zona acuática para las mascotas Photo Studio: espacio para tomar fotografías

espacio para tomar fotografías Food Truck Zone: área de alimentos

área de alimentos Concursos, muestras y regalos para los asistentes

Además, las personas podrán visitar los stands de las marcas participantes, donde tendrán la oportunidad de conocer y probar distintos productos.

Entre las marcas anunciadas para el evento están: Hill’s, Nestlé Purina, Nupec, ADM, Hartz, Spectrum Brands, Wahl, L’Oréal e ISDIN.

Se ha anunciado que los productos que se exhiban y prueben durante el Amazon Pet Fest México también estarán disponibles a través del portal de Amazon.com.mx, donde podrán adquirirse desde cualquier dispositivo móvil.

De acuerdo con la información del evento, los asistentes también podrán acceder a promociones especiales relacionadas con el festival.

¿Cómo llegar al Amazon Pet Fest?

El festival tendrá como sede el Parque de los Venados, ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Para llegar, los asistentes podrán utilizar distintas opciones de transporte público y movilidad:

Metro: Línea 12, estación Parque de los Venados

Metrobús: estación Santa Cruz Atoyac

Trolebús: como alternativa de transporte

Ecobici: para quienes prefieran trasladarse en bicicleta

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