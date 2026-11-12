Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia tras escándalo por infidelidad y espionaje

¡Oficial! Jensen Huang renuncia a Nvidia tras polémicas recientes | Foto: Reuters

Jensen Huang renunció este jueves como director ejecutivo de Nvidia, gigante del sector de la inteligencia artificial (IA), tras revelarse que mantuvo dos relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer acusada de espiar para China.

El consejo de la empresa informó en un comunicado que Huang, quien lideraba la empresa desde hace más de 30 años, dejó de manera inmediata sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato.

La directora financiera Colette Kress ejercerá como CEO interina mientras mantiene su función en el área financiera, y el consejo evaluará candidatos internos y externos para un reemplazo permanente.

Cabe destacar que la junta directiva de Nvidia se reunió este miércoles para discutir una posible destitución de su director, según anunciaron medios estadounidenses; sin embargo, no se dio a conocer el resultado del comité que tuvo sede en Santa Clara, California.

El panorama frente a la renuncia de Jensen Huang en Nvidia

El estadounidense-taiwanés Jensen Huang, de 63 años, dirigió la empresa desde su creación en 1993 y la convirtió en la principal diseñadora mundial de chips utilizados para entrenar y hacer funcionar los modelos de IA.

El grupo no solo es el principal beneficiario de la fiebre del oro en torno a la IA, sino que también reinvirtió cientos de miles de millones de dólares entre sus propios clientes y en todo el ecosistema, por lo que los especialistas auguran posibles repercusiones a escala mundial.

Su salida deja al presidente estadounidense, Donald Trump, sin un cercano asesor informal en materia de IA, de acuerdo con la agencia AFP..

Trump autorizó a finales de 2025 vender a China los antiguos chips de alta gama de Nvidia H200 a cambio de ceder el 25% de los ingresos al Estado, pese a la rivalidad tecnológica entre Washington y Pekín, que motivó la prohibición de exportar los componentes más avanzados.

Jensen Huang es una de las voces más influyentes del sector y defiende los modelos de IA llamados abiertos, libremente reutilizables y modificables, incluidos los chinos, al señalar una sana competencia frente a los modelos cerrados de OpenAI (ChatGPT) y Anthropic (Claude).

Se opone a cualquier nueva regulación de la tecnología que pueda frenar su progreso y a ralentizar su desarrollo por motivos de seguridad, como lo defendieron recientemente los ejecutivos Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk.

¿Qué pasó con Jensen Huang, ahora exCEO de Nvidia?

La renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia este jueves 12 de noviembre de 2026 ocurrió tras revelarse dos relaciones extramaritales del cofundador de la tecnológica.

El diario The New York Times publicó el 8 de noviembre el vínculo de Huang con Alice Huang, empresaria que dirige la compañía singapurense Megaspeed y enfrenta señalamientos de espionaje para Chin

El ejecutivo admitió la infidelidad en una carta enviada a los empleados de Nvidia el mismo domingo 8 de noviembre; sin embargo, el texto omitió el nombre de la mujer involucrada en este primer caso.

La junta directiva de la empresa inició una investigación independiente mediante el bufete legal Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, mientras que el FBI abrió paralelamente una pesquisa federal sobre los nexos entre el empresario y la ciudadana china.

El mismo periódico estadounidense reportó una segunda relación del directivo el miércoles 11 de noviembre. El informe señaló un romance con Kimberly Powell, vicepresidenta de Asuntos de Salud de Nvidia y subalterna directa.

La conducta incumplió el código de ética de la corporación sobre conflictos de interés laborales, por lo que la directiva convocó una reunión de emergencia para evaluar la destitución del fundador.

Los accionistas de la compañía presentaron una demanda colectiva por presunto fraude contra la empresa y el directivo, argumentando que el ocultamiento de los riesgos derivados de los contactos con la presunta agente extranjera, según la agencia AFP.

Los títulos de Nvidia registraron una caída bursátil superior al 10 % en las operaciones previas a la apertura del mercado. La firma tecnológica perdió cerca de 430.000 millones de dólares en capitalización durante los dos primeros días de la crisis.

El consejo de administración designó a la directora financiera Colette Kress como directora ejecutiva interina. El organismo nombró simultáneamente a Harvey C. Jones como presidente de la junta directiva.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificó las acusaciones de espionaje como una invención. A su vez, La empresa Megaspeed afirmó su compromiso con las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos.

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