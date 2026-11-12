Ninguna caravana migrante ha llegado a EE. UU. desde que llegó Trump: Sheinbaum

La mandataria dijo que asesoran a migrantes. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que ninguna caravana migrante ha cruzado la frontera con Estados Unidos durante el segundo gobierno de Donald Trump, después de que el republicano amenazó con subir los aranceles si no detenían a los dos bloques que cruzan el país hacia el norte.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria subrayó que actualmente hay dos movimientos migratorios en México que buscan transitar hacia la frontera.

Sin embargo, explicó que México intenta persuadir a los integrantes de esas caravanas a que consideren detenerse, debido a que no podrán llegar a la Unión Americana.

Según la mandataria, brindan información a los migrantes, con respeto a sus derechos humanos, además de que les ofrecen opciones de retorno a sus países de origen, así como la posibilidad de mantenerse en territorio nacional.

“Desde que llegó el presidente Trump al gobierno no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte. Hay dos caravanas en este momento. Informamos a la gente que va en la caravana que es muy difícil pasar a Estados Unidos , que si su objetivo es llegar a Estados Unidos, pues no lo van a poder lograr porque no hay esa posibilidad. Entonces buscamos la manera de que regresen a sus países de manera segura o si alguien se quiere quedar en México bajo ciertas condiciones, en determinado lugar, lo puede hacer, pero la gran mayoría regresan a sus países de origen una vez que conocen que no pueden, no van a poder cruzar la frontera mexicana.”

De igual forma, Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá ningún acto de represión contra las caravanas migrantes.

“Hay mucha experiencia del Instituto Nacional de Migración y de todas las instituciones, incluso de la Guardia Nacional también, no como una acción de represión o violenta, sino de acompañamiento para poder informar a las personas que vienen de la caravana.”

¿Cuántas caravanas migrantes hay en México?

Hasta este jueves, hay dos movimientos migratorios en el sur del país. Uno de ellos, la caravana “Dios con Nosotros”, se encuentra en Chiapas. Salió de San Pedro Sula, Honduras.

Un primer bloque ingresó entre el 7 y 8 de noviembre, mientras que otro bloque arribó al país el día 11.

En cambio, la otra caravana, “Fe y Esperanza 2”, que llegó a Oaxaca a principios de noviembre pero ya fue desarticulada.

Donald Trump amenaza con aranceles

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con duplicar inmediatamente los aranceles a México si el gobierno no detenía las caravanas migrantes.

En su cuenta de Truth Social, el republicano exigió a México frenar este desplazamiento, pues su gobierno no permitirá el ingreso a Estados Unidos.

“México debe detenerlos, ahora, y si no lo hacen, los aranceles sobre México serán inmediatamente duplicados”, señaló.

Donald Trump calificó el desplazamiento de migrantes como una “invasión”. Sostuvo que las caravanas incluyen personas que, según sus afirmaciones, otros países no desean recibir.

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