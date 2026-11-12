El Niño: se espera calor extremo entre mayo y julio de 2027 en estos estados, según expertos de la UNAM

¿Qué estados tendrían más calor y menos lluvias por El Niño? | Foto: Cuartoscuro

Las altas temperaturas provocadas por El Niño en México alcanzarían su pico máximo entre los meses de mayo y julio de 2027, de acuerdo con Jorge Zavala Hidalgo, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mientras los días de primavera serán “demasiado cálidos” por los efectos del fenómeno climático, el invierno presentará temperaturas por debajo del promedio, sobre todo en el norte de la República Mexicana, según el investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC).

Además, es viable la presencia de sequías en la primavera de 2027, según el “Reporte Técnico No. 1. Seguimiento del evento de El Niño 2026-2027“.

Cabe destacar que las anomalías de temperatura por El Niño incluyen el ascenso de más de 2 grados Celsius (°C) en México a partir del pasado mes de julio, lo cual se mantiene de manera constante hasta llegar a 2.7 °C en septiembre, el más elevado del que haya registro.

Aumentará el calor entre abril y junio en estos estados

2027 será el segundo año del actual evento de El Niño, que comenzó en 2026 e, históricamente, presenta la particularidad de que el segundo año de cada evento acarrea temperaturas muy altas y precipitaciones muy bajas en los siguientes estados:

Oaxaca

Guerrero

Puebla

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Guerrero

Fuente: UNAM

Alejandra Straffon Díaz, investigadora del ICAyCC, suscribió dicho pronóstico con base en los eventos de El Niño de 1983, 1998 y 2016, los más grandes de los que se tiene registro desde 1950.

El análisis de estos tres episodios revela que este tipo de eventos provocan reducciones de precipitaciones en el centro-sur y sureste de México, así como una posibilidad alta de condiciones de lluvia extrema en el noroeste del país en los primeros meses del año.

Straffon coincidió con Zavala Hidalgo al augurar que existirá una mayor frecuencia de ondas de calor durante la primavera.

También se espera la presencia de incendios forestales y sequías, más calor en el Pacífico mexicano, un aumento en las posibilidades de huracanes y frecuentes fríos con vientos intensos en el Golfo de México, según Gabriela Reséndiz Colorado, miembro de la ICAyCC.

¿Cómo cambia El Niño al clima del mundo?

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aseguró que El Niño afectará al planeta, pero de manera distinta a cada país, dependiendo de qué tanto estén preparados los gobiernos.

Además, precisó que este fenómeno climático modifica las temperaturas superficiales del aire, las corrientes de viento y los patrones de lluvia, lo que impactará en los sectores económicos.

Por esta razón, las dependencias a nivel global deberán reorientar sus políticas, como sucede con los siguientes apartados, según José Abraham Ortínez Álvarez, director general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC):

Cambio de fertilizantes ante la previsión de menos lluvias

Compra de combustóleo

Posible incremento en la demanda de energía eléctrica

Fuente: UNAM

¿Cuáles son las 7 medidas que recomienda la UNAM ante El Niño?

El investigador de la UNAM señaló que, aunque los efectos de El Niño no serán iguales en todas las regiones, la población puede comenzar a prepararse con estas siete medidas preventivas.

Tener una mochila de emergencia. Incluir agua, alimentos no perecederos, botiquín, medicamentos, repelente, documentos importantes, silbato y linterna. Además, identificar rutas de evacuación y refugios cercanos

Incluir agua, alimentos no perecederos, botiquín, medicamentos, repelente, documentos importantes, silbato y linterna. Además, identificar rutas de evacuación y refugios cercanos Revisar techos y coladeras. Limpiar canaletas, reparar filtraciones e identificar los puntos de la vivienda que podrían inundarse durante una lluvia intensa

Limpiar canaletas, reparar filtraciones e identificar los puntos de la vivienda que podrían inundarse durante una lluvia intensa Preparar la casa para el calor. Contar con ventiladores o enfriadores, si es posible. También cerrar cortinas durante las horas de mayor sol y ventilar cuando la temperatura disminuya

Contar con ventiladores o enfriadores, si es posible. También cerrar cortinas durante las horas de mayor sol y ventilar cuando la temperatura disminuya Apoyar a personas vulnerables. Prestar especial atención a adultos mayores, bebés, trabajadores al aire libre y personas con discapacidad o en situación de calle, quienes pueden enfrentar mayores riesgos

Prestar especial atención a adultos mayores, bebés, trabajadores al aire libre y personas con discapacidad o en situación de calle, quienes pueden enfrentar mayores riesgos Proteger a las mascotas. Asegurar que perros, gatos y otros animales tengan suficiente agua y espacios frescos para descansar

Asegurar que perros, gatos y otros animales tengan suficiente agua y espacios frescos para descansar Colocar bebederos para aves e insectos. Utilizar recipientes poco profundos, con piedras donde puedan posarse, y cambiar el agua diariamente para evitar la reproducción de mosquitos

Utilizar recipientes poco profundos, con piedras donde puedan posarse, y cambiar el agua diariamente para evitar la reproducción de mosquitos Consultar los planes de prevención locales. Preguntar a las autoridades qué medidas y protocolos existen ante inundaciones, sequías y temperaturas extremas

Fuente: UNAM

El fortalecimiento del fenómeno fue documentado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) durante octubre.

El pasado 9 de octubre, el SMN reportó una probabilidad superior al 83% de que El Niño mantuviera una intensidad fuerte a muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027.

Además, informó que existía una probabilidad del 83% de alcanzar una magnitud histórica entre octubre y diciembre de 2026, según las estimaciones del Centro de Predicción Climática de la NOAA.

Por su parte, la OMM advirtió que las temperaturas del Pacífico ecuatorial podrían alcanzar niveles récord, con una anomalía promedio prevista de hasta 3.7 grados Celsius por encima de lo normal durante el último trimestre del año.

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