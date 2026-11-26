Foto: ESA

El agujero de ozono sobre la Antártida alcanzó en 2026 una de sus extensiones más amplias de las últimas casi cinco décadas, de acuerdo con observaciones atmosféricas de largo plazo y datos del satélite Copernicus Sentinel-5P de la Agencia Espacial Europea (ESA). El fenómeno contrasta con lo ocurrido en 2025, cuando se registró el quinto agujero más pequeño desde 1992.

Aunque su extensión puede parecer alarmante, la agencia explicó que el tamaño del agujero de ozono presenta variaciones naturales de un año a otro y que la recuperación de la capa de ozono continúa.

¿Qué tan grande fue el agujero de ozono en 2026?

Incremento de la capa de ozono. Foto: ESA

El pasado 20 de septiembre de 2026, el agujero de ozono antártico alcanzó una superficie de 27.3 millones de kilómetros cuadrados, una extensión considerablemente mayor que la propia Antártida en los últimos 48 años. Dicho número es dos puntos más grandes al indicado a inicios de noviembre por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA)

Esta cifra superó por alrededor de 6.5 millones de kilómetros cuadrados el promedio de los últimos 20 años para esa época del año, lo que representa un incremento del 31%., según la ESA

El agujero de ozono suele comenzar a formarse en agosto, crece durante septiembre y alcanza su máxima extensión entre mediados de septiembre y mediados de octubre. Posteriormente, conforme aumentan las temperaturas en la estratosfera durante la primavera del hemisferio sur, el agotamiento del ozono disminuye, el vórtice polar se debilita y termina por desaparecer. Generalmente, a finales de diciembre el agujero se cierra y los niveles de ozono vuelven a la normalidad.

De acuerdo con ESA, el crecimiento registrado durante 2026 estuvo impulsado por un vórtice polar inusualmente fuerte y persistente que mantuvo durante más tiempo las temperaturas de la estratosfera antártica en condiciones favorables para el agotamiento del ozono, lo que permitió que el agujero se expandiera más allá de su extensión habitual.

El comportamiento del vórtice polar es uno de los factores que influyen en las variaciones anuales del agujero de ozono, junto con las condiciones de temperatura que se presentan en la estratosfera.

Sin embargo, aunque su extensión geográfica fue inusualmente grande, la profundidad del agujero de ozono de este año se mantuvo cerca del promedio, de acuerdo con las observaciones del satélite Copernicus Sentinel-5P; es por ello que aunque cubrió una superficie mayor, no presentó un agotamiento tan profundo como el de otros grandes agujeros registrados anteriormente.

¿Cómo se monitorea un agujero de ozono?

Copernicus Sentinel-5p. Foto: ESA

Para observar la evolución del fenómeno, la ESA utilizó el satélite Copernicus Sentinel-5P, lanzado en octubre de 2017 y considerado el primer satélite del programa Copernicus dedicado a monitorear la atmósfera.

El equipo cuenta con un instrumento llamado Tropomi, un espectrómetro de imágenes multiespectrales que detecta las huellas de diferentes gases atmosféricos en distintas partes del espectro electromagnético. Esta tecnología permite obtener información sobre contaminantes y ozono estratosférico con una resolución espacial y precisión que facilita el seguimiento de los cambios en la atmósfera.

Las observaciones satelitales también ayudan a estudiar las condiciones que favorecen el agotamiento del ozono, como las temperaturas estratosféricas y la intensidad del vórtice polar.

Además, los registros de largo plazo permiten distinguir las variaciones naturales de un año a otro de las tendencias generales de recuperación de la capa de ozono.

Finalmente, la ESA destacó que contempla nuevas misiones para continuar con el monitoreo de la atmósfera durante las próximas décadas, entre ellas se encuentra Copernicus Sentinel-5, que estará a bordo de los satélites MetOp de segunda generación tipo A y proporcionará mediciones globales de la composición atmosférica..

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