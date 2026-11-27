Alertan por untable falso Foto: Cofepris

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la falsificación y adulteración de Duvalín Untable, sabor vainilla y avellana, en presentación de 900 gramos.

De acuerdo con la dependencia, este producto fue identificado a la venta en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles, por lo que pidió a la población evitar su compra y consumo.

La alerta, publicada este 26 de noviembre, se basa en un análisis técnico-documental de la información proporcionada por Mondelēz México, S. de R.L. de C.V., empresa fabricante del producto.

🚨 ¡COFEPRIS ALERTA SOBRE PRODUCTOS FALSIFICADOS Y/O ADULTERADOS!



COFEPRIS informa sobre tres productos que pueden representar riesgos para la salud:



💉 OZEMPIC® y Saxenda®: Se detectaron versiones falsificadas y la venta ilegal de semaglutida genérica sin registro sanitario en… pic.twitter.com/GtHTtNWvWi — COFEPRIS (@COFEPRIS) November 26, 2026

¿Por qué Cofepris alerta sobre el Duvalín Untable?

Según la información proporcionada por la empresa, Duvalín Untable de 900 gramos dejó de fabricarse desde septiembre de 2021 y tenía una vida útil de 12 meses.

Por esta razón, Mondelēz México no reconoce el producto que actualmente se comercializa bajo esas características.

Cofepris advirtió que consumir este producto representa un riesgo para la salud, debido a que no existe certeza sobre las materias primas utilizadas en su elaboración.

Además, se desconoce su procedencia y las condiciones en las que fue fabricado, almacenado, distribuido y transportado, por lo que tampoco se puede garantizar su seguridad ni calidad.

¿Cómo identificar el Duvalín falso?

La alerta sanitaria se refiere específicamente al siguiente producto:

Nombre: Duvalín Untable.

Duvalín Untable. Sabor: Vainilla y avellana.

Vainilla y avellana. Presentación: 900 gramos.

900 gramos. Condición: Producto falsificado y/o adulterado.

Se trata de recipientes con tapa roja y etiquetas de la marca Duvalín, uno correspondiente al sabor vainilla y otro al de avellana.

La autoridad sanitaria precisó que la recomendación aplica para cualquier lote y sin importar la fecha de caducidad que aparezca en el envase.

¿Qué recomienda Cofepris si encuentras este Duvalín a la venta?

La dependencia pidió a la población:

No comprar ni consumir Duvalín Untable de 900 gramos, sabor vainilla y avellana.

Evitar el producto sin importar el número de lote o su fecha de caducidad.

Si se identifica su venta, presentar una denuncia sanitaria ante Cofepris.

También recomendó tener precaución al comprar alimentos en plataformas digitales, sitios web y aplicaciones móviles.

En particular, pidió verificar que los precios no sean excesivamente bajos, ya que podrían tratarse de productos falsificados, adulterados, alterados, contaminados o incluso robados.

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