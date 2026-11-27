Explosión en un poliducto de Pemex en Cadereyta, Nuevo León. Foto: Missael Dávila

Una explosión en un poliducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocó la movilización de cuerpos de emergencia y seguridad en la comunidad Las Palomitas, municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, la tarde de este jueves. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni riesgo para la población.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el reporte del incidente se recibió a las 16:40 horas. La infraestructura afectada corresponde a un ducto de la línea Madero-Linares-Cadereyta, que quedó fuera de operación mientras se atiende la contingencia.

Explosión provocó fuego y derrame de hidrocarburo

Autoridades explicaron que la explosión en el ducto de Pemex se dio en un tramo de aproximadamente 250 metros lineales, correspondiente a un ducto de 12 y 10 pulgadas, el cual quedó fuera de operación.

A través de redes sociales se compartieron imágenes de la explosión del ducto de Pemex. En ellas, se observa cómo la columna de fuego alcanzó varios metros de altura generando una sensación de calor entre los habitantes de la zona.

Seguido de las altas llamas siguió una espesa columna de humo negro que, por momentos, mostraba aún rastros del fuego tras el estallido.

También se reportó una pérdida de contención con derrame de hidrocarburo, por lo que comenzaron las labores de evaluación, control y limpieza en el lugar.

Pemex y Protección Civil atienden la emergencia

Al sitio acudieron elementos de la unidad U. 03 de Protección Civil de Nuevo León, personal de Protección Civil de Cadereyta y corporaciones de Juárez.

También se desplegaron equipos especializados de Pemex, incluidos trabajadores de los sectores Ductos Victoria y Monterrey. A través de sus redes sociales, Petróleos de México destacó que se “verifican las condiciones del sitio y el origen del incidente”.

Petróleos Mexicanos informa que personal especializado atiende un incidente en un ducto ubicado en el ejido Las Palomitas, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. Se verifican las condiciones del sitio y el origen del incidente.



En Pemex mantenemos nuestro compromiso con la… — Petróleos Mexicanos (@Pemex) November 27, 2026

Las corporaciones trabajan de manera coordinada para verificar las presiones de la infraestructura, atender la contingencia y descartar riesgos para las comunidades cercanas.

Autoridades descartan riesgo para habitantes

Protección Civil de Nuevo León informó que, hasta el momento, no hay personas lesionadas ni peligro para la población de la zona.

El poliducto permanece fuera de operación mientras continúan las labores de atención y las revisiones técnicas.

Las autoridades y Pemex mantienen las diligencias para determinar qué provocó la explosión en la infraestructura petrolera.

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