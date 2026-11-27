Niña en México. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Ximena Santaolalla fue abusada sexualmente desde que tenía 5 años y hasta los 14. Francisco Aguirre Gómez, su padrastro y, por 27 años, presidente de Grupo Radio Centro, lo hizo durante nueve años, reveló la escritora al diario El País.

“Fui abusada a diario durante nueve años por Francisco Aguirre Gómez… Era parte de mi rutina: iba a la escuela, regresaba a comer, hacía la tarea, cenaba, me lavaba los dientes y me iba a dormir, a esperar a qué hora llegaba este señor”. Ximena Santaolalla, escritora

“Era parte de mi rutina”: Ximena Santaolalla sobre el abuso sexual de su padrastro

Los abusos comenzaron poco después del matrimonio de su madre con el empresario, quien le llevaba 20 años de diferencia. Con cinco años y en esa nueva vida, Ximena pensó que los abusos eran parte de la relación de un padre con su hija.

“Pensaba: ‘ah, ok, esto es lo que significa tener un papá’. De muy chica nunca se me ocurrió decir nada, porque yo pensaba que eso hacían todos”, Ximena Santaolalla.

Con el paso de los años, cada que caía la noche, Ximena sabía lo que estaba por llegar. En entrevista para el diario El País, recordó cómo, al terminar el abuso, corría al baño para lavarse el cuerpo.

“Los abusos generalmente se daban en la noche, todos los días. Yo trataba de no quedarme dormida, porque no quería que me agarrara desprevenida, pero en algún momento me dormía y él me despertaba”, Ximena Santaolalla

Rompió el silencio tras años de abuso

Con el paso de los años, comprendió que lo que pasaba en las noches en su casa, y hasta durante sus vacaciones, no era lo que un padre le hace a su hija. Entonces, decidió hablarlo por primera vez. Tenía solo 8 años.

Sin embargo, aunque su madre asegura haberle creído a su hija, el abusador negó la situación, argumentando otra cosa. Los años siguieron y el segundo aviso llegó. Ahora, a los 10 años.

La última vez que rompió el silencio fue a los 14 años durante unas vacaciones. Él aceptó su culpa en la intimidad de la familia.

En ese tiempo, y con mayor edad, comenzaron los constantes conflictos con él, convirtiéndose ella en el “problema”.

“Cuando entraba a mi cuarto yo le gritaba groserías y me trataba de defender. Sí hubo varias peleas y entonces me empecé a convertir en el problema de la casa, de la familia”.

Ximena llevó, parte de lo que vivió por años, a un libro: Un jardín al fondo de la noche. El texto se publicó en 2025. Francisco Aguirre Gómez salió de la presidencia de Grupo Radio Centro hace unos días.

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