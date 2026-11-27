Agroalimentarios reclaman recortes. Foto: Cuartoscuro

El sector agroalimentario advirtió que los recortes presupuestales al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ponen en riesgo a los pequeños productores, la alimentación de la población y las exportaciones de México.

Durante la inauguración del Foro Global Agroalimentario, en Guadalajara, Jalisco, representantes del sector reclamaron una reducción de recursos que, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), alcanzó 53.5% entre 2016 y 2026.

Senasica perdió más de la mitad de su presupuesto en una década

Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, señaló que el organismo ha enfrentado recortes durante los últimos años y advirtió sobre sus consecuencias para el campo mexicano.

“La estamos pasando difícil; hemos visto, Javier, en Senasica, cómo le han bajado 50% del presupuesto al campo, y esto nos pone en riesgo: pone en riesgo a los pequeños productores, pero pone en riesgo la alimentación de todos y nos cierra la puerta a las exportaciones”, Jorge Esteve, presidente Consejo Nacional Agropecuario

De acuerdo con los datos del CNA, el presupuesto de Senasica pasó de 7 mil 585 millones de pesos en 2016 a 3 mil 529 millones en 2026, una disminución de 53.5%.

Para 2027, los recursos aumentarán a 5 mil 200 millones de pesos. Sin embargo, el sector agroalimentario advierte que el daño ya está hecho.

Senasica defiende suficiencia de recursos

Ante los cuestionamientos de UnoTV, el director de Senasica, Javier Calderón, sostuvo que las cifras de los recortes corresponden a periodos anteriores a 2018 y aseguró que el organismo cuenta con recursos suficientes para operar.

“Entre el presupuesto de egresos y las ampliaciones presupuestales que tenemos, creo que tenemos los recursos suficientes para operar”, Javier Calderón, director de Senasica

El funcionario también destacó que la Secretaría de Hacienda autorizó mil 800 millones de pesos adicionales, provenientes del cobro de derechos por servicios.

Sin embargo, Esteve cuestionó que esos recursos no se reflejen en los servicios que recibe el sector agroalimentario.

“No se vale que ustedes cobren servicios que a ustedes les cuestan y esos servicios no les están llegando”, Jorge Esteve, presidente Consejo Nacional Agropecuario

México busca mantener sus exportaciones agroalimentarias

En medio de las diferencias, Calderón destacó que México cuenta con una evaluación favorable de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Explicó que el país forma parte de un grupo de seis naciones, de un total de 183 integrantes, reconocidas como libres de las principales enfermedades que certifica ese organismo.

México exporta alrededor de 50 mil millones de dólares en productos agroalimentarios. Sin sanidad, esa puerta se cierra, de ese tamaño es el peligro de recortar el presupuesto a Senasica.

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