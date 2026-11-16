Voyager 1 alcanzará una distancia de un día luz desde la Tierra: ¿qué significa esto?

La sonda Voyager apunta a romper un récord histórico | Foto: Shutterstock

La nave espacial Voyager 1, de la NASA, está a punto de alcanzar una distancia equivalente a un día luz de la Tierra, siendo la sonda que más lejos ha llegado tras ser lanzada el 5 de septiembre de 1977 para sobrevolar Júpiter y Saturno.

A más de 49 años del inicio de su misión, la Voyager 1 está “a punto de alcanzar otro hito sin precedentes“, después de cruzar el espacio interestelar en agosto de 2012 para seguir recopilando datos hasta la fecha.

¿Cuándo alcanzaría Voyager 1 la distancia de un día luz?

Voyager 1 alcanzará un día luz de distancia con respecto a la Tierra el miércoles 18 de noviembre a las 05:16 horas (EST), es decir, a las 04:16 horas en tiempo del Centro de México, de acuerdo con la NASA.

La agencia espacial estadounidense incorporó una cuenta regresiva en su portal oficial para medir exactamente el momento en que su nave espacial haga historia a casi 50 años de su lanzamiento.

La NASA estima que pasarán al menos otros 18 mil años antes de que la nave complete un año luz y más del doble de ese tiempo para que se acerque a otra estrella.

¿Cuánto es realmente un día luz?

Un día luz es la distancia que una partícula de luz puede recorrer en 24 horas, lo que equivale a unos 26 mil millones de kilómetros, de acuerdo con los cálculos ofrecidos por la NASA.

Para poner este kilometraje en perspectiva, la NASA precisa que la Luna se encuentra a aproximadamente a 384 mil 400 kilómetros de distancia y los astronautas de la misión Artemis II solo tardaron tres días en llegar; la luz puede recorrer esa distancia en 1.3 segundos.

Neptuno, el planeta más distante del sistema solar, cuenta con una distancia promedio de la Tierra de aproximadamente 4 mil 500 millones de kilómetros, es decir, a 4 horas y 10 minutos luz de distancia.

Por otro lado, la distancia entre la Tierra y Marte varía a medida que orbital alrededor del Sol, y la luz puede tardar entre 3 y 22 minutos en viajar entre ambos planetas, según la agencia espacial estadounidense.

La sonda Voyager 1 ha viajado por el espacio durante casi 50 años y el próximo 18 de noviembre alcanzará el hito que ningún otro objeto creado por el ser humano ha alcanzado: distanciarse de la Tierra a un día luz.

Su nave gemela, la Voyager 2 , siguió una trayectoria diferente a través del sistema solar tras su lanzamiento en 1977, con el objetivo de visitar Urano y Neptuno. Se prevé que ésta se encuentre a un día luz de la Tierra dentro de nueve años, en noviembre de 2035.

NASA celebrará el hito sin precedentes de Voyager 1

La NASA celebrará el hito de Voyager 1 e invitó a los usuarios de todo el mundo a crear una ola simbólica de luz dorada que rodee el planeta Tierra tras la puesta de sol del martes 17 de noviembre.

De esta manera, se pretende enviar un mensaje a la nave espacial con teléfonos, linternas e incluso edificios enteros, según se lee en el portal oficial de la agencia espacial.

Para participar, el usuario debe activar el dispositivo de luces intermitentes automático o tomar una linterna y escribir VGR en código Morse.

“Se anima a todos a tomar fotos o vídeos de su señal luminosa diurna y compartirlos en las redes sociales, etiquetando a @NASA“, compartió la agencia.

¿Qué es y en qué consiste la misión Voyager 1 de la NASA?

La Voyager 1 es una sonda espacial que explora el sistema solar desde 1977 y, actualmente, se encuentra en el espacio interestelar, es decir, la región fuera de la heliopausa (la burbuja de partículas energéticas y campos magnéticos provenientes del Sol).

Dicho objeto fue lanzado después de la Voyager 2, pero debido a una ruta más rápida, salió del cinturón de asteroides antes que su gemela y la superó desde el pasado 15 de diciembre de 1977.

Hasta el momento, la nave espacial puede adjudicarse los siguientes hallazgos:

Descubrió un delgado anillo alrededor de Júpiter y dos nuevas lunas jovianas: Tebe y Metis.

En Saturno, descubrió cinco lunas nuevas y un nuevo anillo llamado anillo G.

Fue la primera nave espacial en cruzar la heliosfera, el límite donde las influencias externas al sistema solar son más fuertes que las provenientes del Sol.

Es el primer objeto fabricado por el ser humano que se aventura en el espacio interestelar.

Fuente: NASA

El 17 de abril, ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA apagaron un instrumento a bordo de la Voyager 1 para ahorrar energía y mantener en funcionamiento la primera sonda interestelar de la humanidad.

Voyager 1 aún cuenta con dos instrumentos científicos operativos, casi 50 años después del inicio de su misión; hace años, los científicos e ingenieros acordaron la orden de apagar partes de la nave espacial para preservar la energía y, al mismo tiempo, garantizar que la misión pudiera continuar con su singular labor científica.

Actualmente, se dirige hacia AC +79 3888, una estrella a más de 17 años luz de la Tierra también conocida como Gliese 445.

Se trata de una estrella poco conocida que, en estos momentos, se encuentra en la constelación de la Osa Menor, y se espera que la Voyager 1 pase a 1.7 años luz de ella, dentro de 40 mil años.

Aunque la nave espacial viaja a casi 61 mil kilómetros por hora (km/h) a través del espacio, esto es relativamente lento en comparación con la velocidad de la luz.

Cuando la Voyager 1 haga su aparición el 18 de noviembre, la nave espacial habrá tardado 49 años, dos meses y 11 días en recorrer un día luz más allá de la Tierra.

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