Grand Theft Auto VI ya está disponible para jugarlo Foto: Getty Images

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) este 19 de noviembre no solo estaba cargado de la expectativa de los amantes de la franquicia del videojuego, también incluyó un aumento en las solicitudes de vacaciones de trabajadores de distintos países, esto según los estudios realizados por las empresas de recursos humanos Remote y BrightHR.

En un informe titulado “Wanted: Time Off”, de Remote, se registró un aumento del 32% en los días de vacaciones solicitados este jueves, con respecto al año anterior.

¿En qué países aumentaron las vacaciones?

En el estudio se da a conocer que Países Bajos es quien encabeza la lista con un aumento del 58%. De acuerdo con la información de Remote, los países que registraron un mayor incremento de vacaciones son:

Países Bajos: 58%

Irlanda: 50%

España: 46%

India: 45%

Portugal: 29%

Polonia: 29%

Nueva Zelanda: 29%

Italia: 25%

Canadá: 24%

Estados Unidos: 20%

Asimismo, países como Reino Unido registraron un incremento del 18%, mientras que Australia y Francia reportaron aumentos del 5%. Cabe mencionar que México no figura dentro de dicho informe.

Foto: Remote

¿Vacaciones para jugar GTA VI?

La empresa especializada en software de recursos humanos BrightHR analizó los datos de 1.2 millones de trabajadores de 70 mil empresas de Reino Unido, dando a conocer que el 4.63% de las solicitudes mencionaban al videojuego.

En el estudio se identificó un aproximado de 83 mil días de vacaciones relacionados con GTA VI, lo que se traduce en un costo estimado de 12.4 millones de libras para los empleadores.

Por su parte, Remote reveló que hubo quienes solicitaron más días, en donde se contemplaba el jueves 19, día del lanzamiento de GTA, aunque no menciona al videojuego como un factor.

Las solicitudes se distribuyeron de la siguiente manera:

29%: jueves y viernes, para aprovechar el fin de semana.

22%: únicamente el jueves 19 de noviembre.

20%: toda la semana del lanzamiento.

8%: de miércoles a viernes, comenzando el descanso un día antes del estreno.

La generación Z, la que más vacaciones pidió por GTA

De acuerdo con el estudio de Remote, es la generación Z la que tuvo el mayor incremento en las solicitudes de vacaciones, en especial el sector masculino, alcanzando un aumento de 114% respecto al año anterior.

Por otra parte, se comparó el lanzamiento de GTA con otros eventos ocurridos respecto a las solicitudes de días de vacaciones:

Eclipse solar total de 2024 en Estados Unidos: 160%.

Partido inaugural del Mundial 2026 en México: 80%.

Lanzamiento de GTA VI: 32%.

Black Friday 2025 en Estados Unidos: 21%.

Lanzamiento de Battlefield 6: 11%.

Lanzamiento de Pokémon Legends Z-A: 10%.

Foto: Remote

Xbox ofrece “certificado médico” para faltar al trabajo

Algo que hay que señalar es que el aumento de 32% en los días de vacaciones no significa necesariamente que se hayan solicitado para jugar GTA VI.

Aunque, en redes sociales muchos usuarios mencionaron que faltarían o pedirían descanso para poder disfrutar del videojuego.

Incluso Xbox ofreció “certificados médicos” de broma para que sus usuarios pudieran faltar a sus empleos.

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