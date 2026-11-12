¿Le dará chamba? Elon Musk dice que“sería un honor” trabajar con Jensen Huang, exCEO de Nvidia

¿Le dará nuevo trabajo? Foto: AFP.

Elon Musk expresó su disposición a contratar a Jensen Huang, cofundador y ahora exdirector ejecutivo de Nvidia, luego de que el empresario tecnológico anunciara su salida de la compañía en medio de reportes sobre supuestas relaciones extramaritales, una de ellas vinculada con una mujer señalada como presunta espía china.

La respuesta del magnate llegó en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Huang, quien confirmó el jueves 12 de noviembre que su renuncia tendría efecto inmediato.

¿Qué dijo Elon Musk sobre Jensen Huang y su salida de Nvidia?

Elon please hire Jensen — zerohedge (@zerohedge) November 11, 2026

A través de X, el usuario @zerohedge, le pidió al empresario que por favor contratara a Jensen, a lo que el dueño de Tesla y SpaceX respondió: “Sería un honor”, sin precisar si tiene previsto ofrecerle un puesto ni en cuál de sus empresas podría incorporarse.

La salida ocurrió después de que distintos medios publicaran reportes sobre dos presuntas relaciones extramaritales del CEO con Alice Huang, una mujer a quien presuntamente relacionan con labores espionaje de inteligencia para China; aunado a ello, la prensa local ha precisado que existe un segundo vínculo amoroso con una ejecutiva de Nvidia.

Las acusaciones sobre la supuesta relación con una espía china no han sido acreditadas públicamente como un hecho; por su parte, Huang reconoció haber sido infiel y ofreció disculpas a su familia y a los empleados de la compañía, de acuerdo con los reportes publicados sobre el caso.

¿Quién ocupará el lugar de Jensen Huang en Nvidia?

Tras la renuncia, Nvidia informó que Colette Kress, quien se desempeñaba como directora financiera y vicepresidenta ejecutiva, asumirá el cargo de directora ejecutiva interina, la mujer permanecerá en esa posición mientras la junta directiva busca a una persona que ocupe el puesto de manera permanente.

La empresa señaló que considerará tanto a candidatos internos como externos, también anunció que Harvey C. Jones será el primer presidente de su junta directiva.

China wants Jensen out, so I want him in. — Palmer Luckey (@PalmerLuckey) November 12, 2026

Además de Musk, otras figuras del sector tecnológico expresaron públicamente su respaldo a Huang, entre ellas se encuentra Palmer Luckey, cofundador de la empresa de defensa Anduril, quien escribió en X, “China quiere que Jensen se vaya, así que yo lo quiero dentro”.

¿Qué pasó con Jensen Huang, ahora ex-CEO de Nvidia?

La renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia este jueves 12 de noviembre de 2026 ocurrió tras revelarse dos relaciones extramaritales del cofundador de la tecnológica.

El diario The New York Times publicó el 8 de noviembre el vínculo de Huang con Alice Huang, empresaria que dirige la compañía singapurense Megaspeed y enfrenta señalamientos de espionaje para Chin

El ejecutivo admitió la infidelidad en una carta enviada a los empleados de Nvidia el mismo domingo 8 de noviembre; sin embargo, el texto omitió el nombre de la mujer involucrada en este primer caso.

La junta directiva de la empresa inició una investigación independiente mediante el bufete legal Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, mientras que el FBI abrió paralelamente una pesquisa federal sobre los nexos entre el empresario y la ciudadana china.

El mismo periódico estadounidense reportó una segunda relación del directivo el miércoles 11 de noviembre. El informe señaló un romance con Kimberly Powell, vicepresidenta de Asuntos de Salud de Nvidia y subalterna directa.

La conducta incumplió el código de ética de la corporación sobre conflictos de interés laborales, por lo que la directiva convocó una reunión de emergencia para evaluar la destitución del fundador.

Los accionistas de la compañía presentaron una demanda colectiva por presunto fraude contra la empresa y el directivo, argumentando que el ocultamiento de los riesgos derivados de los contactos con la presunta agente extranjera, según la agencia AFP.

Los títulos de Nvidia registraron una caída bursátil superior al 10 % en las operaciones previas a la apertura del mercado. La firma tecnológica perdió cerca de 430.000 millones de dólares en capitalización durante los dos primeros días de la crisis.

El consejo de administración designó a la directora financiera Colette Kress como directora ejecutiva interina. El organismo nombró simultáneamente a Harvey C. Jones como presidente de la junta directiva.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificó las acusaciones de espionaje como una invención. A su vez, La empresa Megaspeed afirmó su compromiso con las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos.

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