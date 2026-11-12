Microsoft se cae: reportan fallas en Outlook, Teams y Copilot este jueves 12 de noviembre

Microsoft se cae este jueves 12 de noviembre. Foto: Pexels/ilustrativa

Usuarios de todo el mundo reportaron fallas en el servicio de Microsoft, desde Outlook, Copilot y Teams, de acuerdo con Downdetector, los problemas comenzaron al mediodía de este jueves 12 de noviembre.

Más de 4 mil reportes de usuarios señalaron intermitencia en el servicio, tanto para recibir correos, como para enviar.

El servicio de todo el ecosistema cuenta con intermitencias, además de Microsoft 365, Copilot, Teams, entre otras.

A través de X la cuenta de Microsoft 365 señaló que están investigando informes de usuarios que tienen “problemas para acceder a los buzones de Exchange Online mediante varios métodos de conexión en las Américas”.

We're investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

Microsoft además señaló que trabajan en mitigar el impacto y confirmaron que el problema puede afectar la conectividad del servicio en Microsoft 365 para usuarios en cualquier región.

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